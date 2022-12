19-jähriger Autofahrer kommt in Attenhausen von der Straße ab und wird schwer verletzt

Ein 19-jähriger Autofahrer ist bei Sontheim von der Straße abgekommen und wurde dabei schwer verletzt.

29.12.2022 | Stand: 14:18 Uhr

Schwerer Autounfall in Sontheim: Ein 19-Jähriger ist am Donnerstagmorgen von der Straße abgekommen und wurde dabei schwer verletzt.

Laut Polizei war der junge Autofahrer von Ottobeuren kommend in Richtung Attenhausen unterwegs. Nach einer Linkskurve - etwa 500 Meter vor dem Ortseingang von Attenhausen - kam er jedoch nach rechts von der Strecke ab. Sein Wagen touchierte die Leitplanke und eine Steinmauer. Der Wagen drehte sich um 180 Grad und kam dann zum Stehen. Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Straße war zeitweise komplett gesperrt.

