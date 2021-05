Wasserdoktor und Cholera-Kaplan: Wie uns Sebastian Kneipp heute hilft

Sebastian Kneipp heilte sich mit Wasser von der Tuberkulose. Heute sind seine 5 Säulen international beliebt. Vor 200 Jahren wurde er im Unterallgäu geboren.

„Wer nicht jeden Tag etwas Zeit für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für seine Krankheit opfern.“

Sebastian Kneipp, von dem dieses Zitat stammt, musste es wissen. Der Pfarrer und Naturheilkundler aus dem Unterallgäu erkrankte Mitte des 19. Jahrhunderts an der Lunge. Es gilt als sicher, dass es sich um Tuberkulose handelte, die damals jeden vierten Mann tötete. Seine Erkrankung wurde immer schlimmer - bis er sich selbst heilte - vor allem mit eiskaltem Wasser.

So entstand die Kneipp-Therapie, die bis heute international beliebt ist. Sie steht für einen gesunden, vorbeugenden und heilenden Lebensstil. Und im Unterallgäu hat sie einen besonderen Stellenwert. Denn Sebastian Kneipp wurde in Stephansried geboren, einem Ortsteil von Ottobeuren. Das war am 17. Mai 1821. In diesem Jahr wird sein 200. Geburtstag gefeiert.

200. Geburtstag Sebastian Kneipp: Leben, Wirken, Wasser

Wer Sebastian Anton Kneipp war: Schon während seines Studiums der Theologie erforscht er naturheilkundliche Verfahren. 1853 wird Kneipp als Kaplan in Boos, nördliches Unterallgäu, eingesetzt. 1855 zieht er nach Wörishofen, wo er bis zu seinem Tod am 17. Juni 1897 bleibt. Dort ist er zunächst Beichtvater bei den Dominikanerinnen, Pfarrer wird er 1881. In beiden Ämtern ist es ihm wichtig, Kranke zu heilen und Gesunde zu schützen. So erforscht er neben den Wasseranwendungen auch, welche Wirkungen Heilpflanzen, Ernährung und Bewegung auf Menschen haben. Passend dazu sind seine Spitznamen wie Wasserdoktor, Heilkräuter-Pfarrer und Cholera-Kaplan.

Kneipps Stellenwert fürs Unterallgäu: „Der ist enorm. Die Kneipp-Kurorte Bad Wörishofen, Ottobeuren und Bad Grönenbach generieren einen Großteil der gesundheitstouristischen Wertschöpfung im Unterallgäu. Allein Bad Wörishofen zählt pro Jahr nahezu 700.000 Übernachtungen, von denen eine Vielzahl auf das Interesse an Kneipp zurückzuführen ist“, sagt Hilzensauer.

Stammt die Idee der Wasseranwendungen von Kneipp selbst? Nein. Aber er machte das Verfahren, mit Wasser zu heilen, populär und entwickelte die Hydrotherapie kontinuierlich weiter. Als er während seines Studiums in Dillingen erkrankte, entdeckte er in einer Bibliothek ein Buch des Arztes Johann Siegemund Hahn (1696 bis 1771). Darin geht es um die Wirkung von Kaltwasseranwendungen. Er beschloss, „sich mit den im Buch beschriebenen kurzen Vollbädern in der Donau selbst zu behandeln. Die Anwendungen waren erfolgreich, Kneipp wieder vollständig gesund“, sagt Hilzensauer. Doch seine Therapie für ganzheitliche Gesundheit beschränkte sich nicht nur auf Wasseranwendungen.

Der "Wasserdoktor" Sebastian Anton Kneipp ist am 17. Mai 1821 in Stephansried bei Ottobeuren geboren. Er lebte ab 1855 in Bad Wörishofen und hat dazu beitragen, den Ort zum Kurort zu machen. Bild: Bernd F. Meier, dpa (Archiv)

Nicht nur Wassertreten - Sebastian Kneipp und die fünf Elemente

Die Kneipp-Therapie besteht nicht nur aus dem Wassertreten, bei dem Menschen durch Becken mit kaltem Wasser schreiten. „Sein Gesundheitskonzept wurde stetig und auf Basis wissenschaftlicher Forschungsergebnisse weiterentwickelt und umfasst heute fünf Elemente: Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Lebensordnung“, sagt der Bundesgeschäftsführer des Kneipp-Bundes, Thomas Hilzensauer. Dahinter verberge sich die Erkenntnis, dass ein funktionierendes Immunsystem, körperliche Fitness und Stressresistenz wichtig für die Selbstheilungskraft seien.

Wasser: In verschiedenen Wärme- und Kältegraden, unter anderem für bessere Durchblutung, Entspannung.

Bewegung: Sie regt den Stoffelwechsel an, stärkt das Herz-Kreislauf-System, erhöht die Konzentrationsfähigkeit und entspannt.

Ernährung: Frisch, vitaminreich, naturbelassen,hauptsächlich pflanzliche Kost.

Heilkräuter: Sie werden etwa in Form von Tee, ätherischen Ölen und Badezusatz angewandt.

Lebensordung: Lebensfreude, Ruhe, Entspannung für eine gesunde Psyche.

Sebastian Kneipp und seine Bedeutung in der heutigen Zeit

Die Kneippschen Naturheilverfahren haben besonders im Hinblick auf die besorgniserregende Zunahme von Zivilisationskrankheiten ein enormes Potenzial“, sagt Thomas Hilzensauer. „Bei bereits bestehenden Krankheitsbildern sollte aber stets zwingend mit dem behandelnden Arzt Rücksprache gehalten werden. Doch die naturheilkundlich erweiterte Medizin kann einen Beitrag dazu leisten, das steigende Bedürfnis nach sanfter, natürlicher Medizin zu unterstützen - auch durch eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen. Man weiß mittlerweile, dass sich ein geordneter, regelmäßiger Lebensstil nach Kneipp positiv auf die Gesundheit auswirkt.“

Sebastian Kneipp auf einem historischen Bild: „Wer nicht jeden Tag etwas Zeit für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für seine Krankheit opfern.“ Bild: Sammlung Högel

Ist die Wirkung von Kneipps Wasser-Kuren wissenschaftlich belegt?

Obwohl die Kneippsche Therapie wirkt, ist sie noch nicht vollends wissenschaftlich erkundet. Laut Thomas Hilzensauer ist zum Beispiel ungeklärt, „wie lange eine Wasserkur bei verschiedenen Krankheiten angewandt werden muss, wie viele Anwendungen nötig und an welchen Körperteilen sie eventuell besonders vorteilhaft sind. Deutlich besser untersucht sind bestimmte Ernährungsweisen, gesundheitssportliche und Mind-Body-Programme wie Entspannungsverfahren. Es scheint plausibel, dass gleichzeitig durchgeführte Programme mit mehreren Naturheilverfahren noch viel wirksamer sind - hierzu liegen aber nur wenige Studien vor.“

