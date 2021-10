26-Jährige fährt in der Nähe von Erkheim gegen Baum - Schwer verletzt

Eine 26-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall in der Nähe von Erkheim in der Nacht zum Mittwoch schwer verletzt worden.

20.10.2021 | Stand: 13:31 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist eine 26-jährige Autofahrerin in der Nähe von Erkheim ( Unterallgäu) mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und musste von der Feuerwehr Erkheim befreit werden, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 00:40 Uhr fuhr sie demnach mit ihrem Auto auf der Ortsverbindungsstraße von Daxberg kommend in Richtung Erkheim. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab. Durch den Zusammenstoß wurde die junge Frau in Ihrem Auto eingeklemmt. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Klinikum Memmingen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.