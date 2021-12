26-Jähriger aus Legau vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Ein 26-Jähriger aus Legau wird vermisst. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

14.12.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Wer kann einen wichtigen Hinweis geben? Die Polizei hat am Dienstagmittag (14. Dezember 2021) eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben: Demnach wird ein 26-jähriger Mann aus Legau im Unterallgäu vermisst. Er gilt seit Montagabend als abgängig. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand oder in hilfloser Lage befindet, schreibt die Polizei.

26-Jähriger in Legau vermisst: Wer hat den Mann gesehen oder weiß wo er sich derzeit aufhält?

Der letzte telefonische Kontakt mit dem Mann bestand den Angaben zufolge am 13. Dezember 2021 gegen 18:20 Uhr. Zum Zeitpunkt der Vermissung war er mit einem grauen BMW/320d mit Oberallgäuer Kennzeichen unterwegs. An seiner Arbeitsstelle in Aitrach ist er nicht erschienen.

Der Vermisste ist etwa 1,64 Meter groß und wiegt rund 85 Kilogramm. Am 13. Dezember 2021 war er vermutlich mit einer dunklen Arbeitshose und –jacke bekleidet.

Die Polizei Memmingen bittet die Öffentlichkeit um Mitfahndung nach dem 26-Jährigen. Die Telefonnummer der Polizeiinspektion Memmingen lautet: 08331/1000.

