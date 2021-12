29-Jährige legt gefälschten Impfausweis bei Gaststättenkontrolle vor

Eine 29-jährige zückte bei einer Polizeikontrolle einen gefälschten Impfpass. Jetzt erwartet sie juristischer Ärger.

13.12.2021 | Stand: 12:58 Uhr

Am Freitagabend (10. Dezember 2021) führte die Polizeiinspektion Memmingen in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Memmingen mehrere Corona-Kontrollen durch. Dabei legte eine 29-jährige Frau in einem Restaurant in der Memminger Innenstadt einen Impfnachweis mit gefälschtem Stempel des Impfzentrums vor. Der Impfnachweis wurde daraufhin sichergestellt.

Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen dem Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse.

