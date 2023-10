300 Läuferinnen und Läufer gehen beim Buxachtal-Lauf in Memmingen an den Start

Neben dem Hauptlauf gab es beim Buxachtal-Lauf des TV Memmingen auch eine 2700 Meter lange Strecke für weniger Trainierte. Wie es Teilnehmern dabei ergangen ist.

04.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Es ist schon ein gewaltiger Aufwand, den die Triathlon-Abteilung des TV Memmingen da betreibt. Aber es rentiert sich. Knapp 300 Läufer und Läuferinnen im Alter zwischen drei und über 70 Jahren hatten jedenfalls eine Menge Spaß beim 16. Buxachtal-Lauf.

Abteilungsleiter Matthias Häberle hatte vor etwas mehr als 17 Jahren die Idee, eine Breitensportveranstaltung auf die Füße zu stellen und weniger Trainierten die Möglichkeit zu geben, auf die Strecke zu gehen. In Gerald Just, Dieter Buchberger und Edi Kunz fand er begeisterte Mitstreiter – und so wird das Event seit 2006 alljährlich am 3. Oktober ausgerichtet. In den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 konnte nicht gelaufen werden. Inzwischen ist mit Tina Just, Mariell Weber, Maxi Häberle und Felix Schädle eine neue Generation in die Organisation eingebunden. Mithelfen und zum Gelingen der Veranstaltung beitragen müssen und wollen letztlich aber alle Mitglieder der Memminger Triathlonabteilung.

Favoritensiege beim Buchachtal-Lauf in Memmingen

Der Hauptlauf für die ambitionierten Sportler und Sportlerinnen über 6600 Meter startete, wie alle anderen Rennen auch, westlich der BBZ-Halle. Danach ging es in Richtung Stadtweiherstraße. Auf dem ehemaligen Bahndamm wurde entlang der Buxach bis Dickenreishausen und nach einigen Schleifen über angrenzende Waldwege zurück zum Ausgangspunkt gelaufen. Neben dem Hauptlauf, der von den beiden Favoriten Niklas Breimaier aus Kronburg und Katrin Geiger aus Steinheim dominiert wurde, bestand für die Hobbyläufer die Möglichkeit zur Teilnahme am sogenannten „Vital-Lauf“ über 2700 Meter. Buchberger: „Das ist die Einstiegsdroge für die weniger Fitten.“ Knapp drei Kilometer, das klingt nicht viel. Die können aber für Ungeübte ganz schön lang sein. Christian Abbruzzesi aus Dickenreishausen und Carina Afflerbach haben sich auf diese Strecke gewagt. Abbruzzesi: „Ich bin komplett untrainiert. Mehr als den Vital-Lauf traue ich mir daher nicht zu. Ich hab zum ersten Mal teilgenommen und bin mit mir sehr zufrieden.“ Afflerbach läuft erst seit 2018 und hat sich kürzlich nach einer längeren Pause erstmals wieder die Laufschuhe angezogen: „Trotz Oberschenkelzerrung! Augen zu und durch“, sagt sie nach dem Wettkampf abgekämpft aber glücklich: „Es ist eine ganz tolle Strecke.“ Animiert wurden beide durch ihre Kinder, die auch an dem Rennen teilgenommen haben.

Zahlreiche Kinder und Jugendliche am Start

Überhaupt: Mehr als die Hälfte aller Starter und Starterinnen waren Kinder und Jugendliche. Angeboten wurde ein 500 Meter langer Lauf für Bambini bis zum Alter von sieben Jahren. 45 Kinder gingen auf diese Strecke. Robert Fackler aus Bad Grönenbach und Hannah Novy aus Kempten waren als Erste im Ziel. Die Schüler I (Jahrgänge 2012 bis 2015) absolvierten 1000 Meter, die Schüler II (Jahrgänge 2008 bis 2011) 1300 Meter. 66 Schüler und Schülerinnen bis 15 Jahre traten in diesen Altersklassen an. Für den jüngsten Teilnehmer, der auf der Strecke ohne Begleitung zurechtkam, wurde ein Bobbycar ausgelobt. Das „Fahrzeug“ ging an die dreijährige Miriam Karrer aus Volkratshofen.

Mannschaftswertung geht an den SV Steinheim

Die Trophäe für die Mannschaftswertung nahm der SV Steinheim entgegen. Das Klinikum Memmingen stellte wieder zahlreiche Läufer und Läuferinnen und holte sich damit die Firmenwertung. Ganz stolz war Rektorin Monika Kühn von der Grundschule Dickenreishausen: Sie hatte im Vorfeld zahlreiche Schüler und Schülerinnen sowie deren Eltern motiviert, an der Veranstaltung teilzunehmen. Belohnt wurden ihre Bemühungen mit dem Siegerpokal für die größte Schulmannschaft.