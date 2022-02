352 Absolventen der Johann-Bierwirth-Schule verabschiedet

Die Ausbildung in Memmingen ist vorbei. Die Klassenbesten werden geehrt. Warum Berufsschulen so wichtig sind.

352 Absolventen wurden von der Memminger Johann-Bierwirth-Schule nach meist dreieinhalbjähriger Berufsausbildung verabschiedet. Nicht zuletzt von den Nebenwirkungen der Corona-Pandemie gepusht, hat die Schule inzwischen eine Digitalausstattung, die es erlaubt, Unterricht und eben auch die Abschlussveranstaltung auf das gesamte Schulhaus zu verteilen und alle im internen Schulnetz virtuell einzubeziehen. In der zentralen Aula fanden sich die jeweils Klassenbesten und somit auch schon 14 der insgesamt 33 Staatspreisträger mit einem Notenschnitt bis 1,5 zusammen.

Schulleiterin über Corona und Konsequenzen

Schulleiterin Sandra Konzelmann freute sich über die technische Möglichkeit, bedauerte aber zugleich: „Und wieder lässt es sich nicht anständig feiern“. Den erfolgreichen Absolventen bescheinigte Konzelmann „herausragende Leistungen in besonders schweren Zeiten“. Wie Veronika Sirch und Maximilian Heiß als Schülersprecher aufzeigten, waren sogar beide Teile der Abschlussprüfung der Industrie- und Handelskammer zum Termin abgesagt worden, „keine Erleichterung für die Schülerinnen und Schüler“.

Die Schüler aus dem Bäckerei-Bereich, Elektroniker, Mechatroniker, Mechaniker aus verschiedenen Schwerpunktbereichen, allesamt seien diese mit erschwerten Ausbildungsbedingungen konfrontiert worden, erläuterte Konzelmann. In Distanz- und Wechselunterricht weitestgehend selbst organisiert die prüfungsrelevanten Inhalte aneignen – „auch in ihren Betrieben mussten Sie sich solchen Gegebenheiten anpassen“. Unter diesen Bedingungen ohne jedwede Abstriche die Prüfungen absolviert zu haben, „darauf dürfen Sie alle sehr stolz sein“.

Sie holt die 1,0

Die Industriemechanikerin Natalie Kiebler und der Energieelektroniker Timo Schütt wurden für eine jeweils glatte 1,0 in Verbindung mit ehrenamtlichem Engagement ausgezeichnet. Vom Förderkreis, dem neben rund 50 regionalen Betrieben auch die IHK angehört, zeichnete IHK-Geschäftsführer Markus Anselment die Elektronikerin Johanna Specht mit dem Förderpreis der Wirtschaft aus. Neben ihrer Abschlussnote von 1,3 zeichne sie, so Anselment, ihr großes Engagement in der Jugendarbeit der Musikkapelle Oberthingau aus.

Lernen für das Leben

Anselment und auch Memmingens Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh gratulierten unter Hinweis darauf, dass mit dem Ende der Berufsausbildung das Lernen nicht zu Ende ist: „Aber heute genießen Sie Ihren Erfolg und feiern Sie sich selbst“. Die Erkenntnis für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte aus Schulschließungen und Distanzunterricht ist aus Sicht von Schulleiterin Sandra Konzelmann: „Berufsschule ist wichtig“.

