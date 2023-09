42. Handwerkertage im Bauernhofmuseum sorgen für einen Besucheransturm

Zwei Tage lang stand altes Handwerk im Mittelpunkt. Mehr als 50 Mitwirkende gaben Einblicke in historische Berufe und Techniken. Hier sind die schönsten Bilder.

10.09.2023 | Stand: 18:46 Uhr

„Rinnen muss der Schweiß …“: Dieser Satz aus Friedrich Schillers Gedicht von der „Glocke“ galt am Wochenende für Besucherinnen und Besucher wie auch die Mitwirkenden bei den 42. Handwerkertagen im Schwäbischen Bauernhofmuseum in Illerbeuren. Dort gab es wieder viel Interessantes rund um traditionsreiches Handwerk zu sehen: Mehr als 50 Mitwirkende stellten auf dem gesamten Gelände des Freilichtmuseums historische Berufe in Aktion vor. Erstmals mit dabei waren das Flechten von Bienenkörben und das Drehen von Glasperlen. Es gab kaum eine Tenne, Küche, Schmiede oder eine Stube, in der nicht emsig gewerkelt wurde.

Handwerkertage im Bauernhofmuseum: Viele Mitwirkende sind von Beginn an dabei

Die Hitze bestens gewohnt ist Bäckermeister Hans-Jürgen Heim, der auch in diesem Jahr wieder im Backhäusle den Ofen anheizte und knuspriges Bauernbrot backte. Über zu wenig Wärme konnte sich auch der Kunstschmied Kurt Übele nicht beklagen. Viele der Handwerkerinnen und Handwerker sind bereits von Anfang an und damit seit 42 Jahren mit dabei – wie etwa die 93-jährige Sieglinde Pfeifer, die in einer etwas kühleren Tenne saß und von Hand ein Fischernetz strickte.

Einen Platz im Schatten eines Baumes hatten sich die Ottobeurer Familie Ivone sowie Nikolaus und Sebastian Teibtner gesichert: Sie ließen sich vorführen, wie vor Jahrzehnten von Hand aus Hanffasern stabile Seile gedreht wurden. Wie immer mit von der Partie war auch Goldschmiedemeister Ivo Schöffel, der Besuchern geduldig zeigte, wie eine schmucke Goldkette gelötet wird.

Altes Handwerk zieht viele Besucher in Illerbeuren in den Bann

Nebenan bei der Töpferei trieb Sonja Bühner mit ihren Füßen die Töpferscheibe an und führte den begeisterten Zuschauern vor, wie aus einem kleinen Tonklumpen mit ein paar geschickten Handgriffen in Windeseile eine gigantische Vase gedreht wird. Die Familie von Michael Kettele hatte einen Stop bei Petra Maier eingelegt: Aus einigen in Wasser eingeweichten Weidenruten flocht sie mit geübten Händen einen Weidenkorb. Interessantes für Bauherrn hatte Werner Kohler aus Dettingen zu berichten: Bei ihm ging es darum, wie durch das Lehmverputzen von Wänden in der Wohnung ein besonderes Wohlfühlklima entsteht und dabei auch kreative Kunstwerke geschaffen werden können.

Vorführungen in Schnapsbrennerei und Drechselstube

In der kühlen Tenne des Stadels Nattenhausen war die mobile Schnapsbrennerei von Alois Grueber aufgebaut: Neben Apfelsaft konnten hier auch edle Brände verkostet werden (Lesen Sie auch: Schwäbisches Bauernhofmuseum sucht eine Apfelhoheit). Mike Tingey ist nicht nur während der Handwerkertage, sondern seit fast drei Jahren stationär und dauerhaft mit seiner Drechselstube im Museum vertreten: Der Memminger zeigte, wie auf der Drechselbank wahre Kunstwerke aus Holz Gestalt annehmen.

Einen bunten Schal zauberte nebenan an einem kleinen Webstuhl Pia Ritter und ebenso gekonnt wie scheinbar mühelos spann Birgit Schilling am Spinnrad kardierte Schafwolle. Feintäschner Anton Feuerstein, der seit 35 Jahren bei der Veranstaltung in Illerbeuren mitwirkt, erklärte wissbegierigen Kindern, wie er aus feinstem Rindsleder mit Krokodil-Narben Geldbeutel herstellt.

Bewirtet wurden die zahlreichen Besucherinnen und Besucher auf dem Museumsgelände traditionell von den örtlichen Vereinen: So hatte etwa die Freiwillige Feuerwehr herzhafte Speisen im Angebot, der Schützenverein versorgte mit Kaffee und Kuchen. Einen musikalisch-gelungenen Rahmen steuerten die Musikkapellen Lautrach und Illerbeuren-Kronburg bei. Damit alle nach dem Besucheransturm den Tag gemütlich ausklingen lassen konnten, blieb das Festzelt am Samstagabend für alle geöffnet.