500 Jahre Bauernartikel: Das plant Memmingen im Jubiläumsjahr

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres „500 Jahre Zwölf Artikel“ soll es bereits im Herbst 2024 eine Bunte Nacht geben. Damit soll die Vielfalt der Gesellschaft gefeiert werden, wie es in der Präsentation der Agentur „follow red“ heißt, aus der dieses Foto stammt. Dabei sollen unter anderem Häuserfassaden am Weinmarkt mithilfe von Videoprojektionen in buntem Licht erstrahlen.