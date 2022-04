500 Kontrollen in Memmingen: Polizei zieht Auto-Poser aus dem Verkehr

Platzverweise und Verwarnungen: Die Polizei hat 500 Personen der Tuning- und Poser-Szene mit ihren Autos an einem Tankstellen-Gelände in Memmingen festgestellt.

25.04.2022 | Stand: 12:32 Uhr

Es mussten laut Polizei bei den Kontrollen am Samstagabend zahlreiche Platzverweise von öffentlichen Verkehrsflächen und Firmengeländen erteilt werden. Alle Personen hätten sich aber äußerst friedlich und einsichtig gezeigt.

Auspuffknallen, getunte Wagen, unzulässiges Luftfahrwerk

Bei den Verkehrskontrollen wurden vier Verstöße wegen unzulässigen Veränderungen von Fahrzeugteilen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten, geahndet. Zusätzlich erfolgen Berichte an die Fahrzeug-Zulassungsstellen.

Ein Fahrzeug musste wegen eines nicht ordnungsgemäßen Luftfahrwerks sichergestellt und zur Gutachtenerstellung abgeschleppt werden. Den Fahrer erwartet laut Mitteilung der Polizei ein hohes Bußgeld, sowie eine Rechnung über die Abschlepp- und Gutachterkosten im hohen dreistelligen Bereich.

In vier Fällen wurden Verwarnungen in Höhe von 55 Euro wegen unnötiger Lärmverursachung beim Betrieb von Fahrzeugen – durch sogenanntes „Auspuffknallen“ – erteilt.

Kontrollgruppe "Poser- und Tuningszene" hat Auto-Fans im Visier

Die Tuning- und Autoposer-Szene im Allgäu hat in den vergangenen Jahren vielerorts zunehmend für Polizeieinsätze gesorgt. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West hat deshalb im vergangenen Jahr die Kontrollgruppe "Poser- und Tuningszene" gegründet. Speziell geschulte Beamte führen an Treffpunkten der Szene regelmäßig Verkehrskontrollen durch. Zum Saison-Auftakt am Osterwochenende führten die Beamte bereits 150 Kontrollen in Memmingen und Kaufbeuren durch. Anlässlich des sogenannten "Car-Freitags" hatten sich bis zu 150 Auto-Fans in der Region getroffen.

Lesen Sie auch

Ein Fall sorgt besonders für Aufsehen Sichergestelle Autos, mehrere Anzeigen: Polizei kontrolliert Allgäuer Poser- und Tuningszene

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".