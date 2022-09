51-Jährige schlägt vor Bäckerei in Oberegg auf Frau ein

Vor einer Bäckerei in Oberegg wurde am 8. September eine Frau von einer 51-Jährigen geschlagen. Dann fuchtelte die Täterin noch mit einem Messer herum.

09.09.2022 | Stand: 13:14 Uhr

Eine 51-jährige Frau schlug am späten Vormittag des 8. September unvermittelt vor einer Bäckerei in Oberegg auf eine andere Frau ein. Die Geschädigte teilte das Geschehen in der Bäckerei mit. Währenddessen holte die Angreiferin ein Messer aus ihrer Tasche und fuchtelte damit herum. Ohne andere Menschen direkt zu bedrohen, teilte die Polizei mit. Ein anderer Kunde der Bäckerei schaltete sich ein und nahm der 51-Jährigen das Messer aus der Hand.

"Aufgrund des mutigen Einschreitens wurde keine weitere Person verletzt", heit es lobend im Polizeibericht. Im Gespräch mit der alarmierten Polizeistreife zeigte sich die Angreiferin "höchst verzweifelt".

Oberegg im Unterallgäu: Angreiferin wird in Krankenhaus gebracht

Sie sagte, dass sie dringend behandlungsdürftig sei. Nach Rücksprache mit dem Krisendienst brachten die Beamten die Frau in ein Krankenhaus.

Der Krisendienst berät psychisch kranke Personen, Angehörige und Fachkräfte unter der kostenfreien Rufnummer 0800/655300 rund um die Uhr und vermittelt Wege aus der Krise.

Die Polizei Mindelheim möchte den Vorfall vom 8. September gänzlich aufklären. Deshalb bittet die Polizei, Zeugen und besonders die geschädigte Frau sowie den couragiert eingeschrittenen Mann, sich bei der Polizei Mindelheim zu melden.

