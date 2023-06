57-jähriger Mann kassiert Faustschlag ins Gesicht

Ein 57-Jähriger läuft Sonntagnacht in Richtung Schrannenplatz in Memmingen. Dann kassiert der Mann ohne Vorwarnung einen Faustschlag ins Gesicht.

19.06.2023 | Stand: 13:33 Uhr

In Memmingen lief am gestrigen Sonntag, 18. Juni 2023, gegen 1.30 Uhr ein 57-jähriger Mann aus Richtung Kempter Straße kommend in Richtung Schrannenplatz. Auf Höhe der Hausnummer 2 kam ihm auf dem Gehweg eine unbekannte männliche Person entgegen. Sie verpasste dem 57-Jährigen unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Durch den Schlag fiel der Mann zu Boden. Der Schläger entfernte sich unbemerkt.

Die unbekannte Person wird wie folgt beschrieben:

circa 1,80 cm groß

Anfang 20

athletische Figur

glatte Haare

Dreitagebart

Bekleidet war die gesuchte Person mit einem weiß-/schwarzen T-Shirt.

Polizei Memmingen hofft auf Hinweise

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Melden soll sich vor allem der Zeuge, der in Begleitung der unbekannten männlichen Person unterwegs war. Mitteilungen telefonisch unter 08331 / 100 -0.