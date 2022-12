Dieser Memminger ist 70 Jahre alt und frisch promoviert

Werner Sprick hat seine Dissertation zur Personalführung im Kollegium von Grund- und Mittelschulen geschrieben. Warum ihn das Thema so bewegte.

438 Seiten, 215 Seiten Anhang, 260 Quellen und 978 Fußnoten: Werner Sprick legt eine Hand auf die Dissertation, streicht kurz über den blauen Einband, blättert durch das Werk, auf welchem der Titel in silbernen Buchstaben notiert ist. Der heute 70-Jährige aus Memmingerberg hat sich der „Personalführung im heterogenen Kollegium von Grund- und Mittelschulen in Bayern“ angenommen. Ein Thema, das ihn besonders beschäftigte.

Seine Berufserfahrung und das Thema

Der gebürtige Memminger war selbst 41 Jahre im Schuldienst tätig. Mit seiner Berufserfahrung fand er für seine Doktorarbeit ein Thema, das an Aktualität nicht verliert. Mit 70 Jahren promovieren? Das geht. Werner Sprick ist ein Beispiel dafür. „Pension heißt nicht, nur im Garten zu sein“, sagt er – und erzählt, wie und warum er diesen Schritt wagte.

Werner Sprick und seine Schulzeit

Werner Sprick wurde im Jahr 1952 in Memmingen geboren. Er absolvierte im Jahr 1972 sein Abitur am Bernhard-Strigel-Gymnasium, leistete zwei Jahre Dienst bei der Bundeswehr, bevor er zum Lehramtsstudium für Grund- und Mittelschule an die Universität Augsburg ging. Der mit Ulrike Sprick verheiratete Vater zweier Töchter war 41 Jahre lang im Schuldienst tätig – darunter 17 Jahre als Hauptschullehrer in Memmingerberg, sieben Jahre als Konrektor in Bad Grönenbach und 14 Jahre lang als Rektor in der Grund- und Mittelschule Memmingerberg.

Während seiner Arbeit absolvierte er berufsbegleitende Studien, ließ sich unter anderem an der pädagogischen Hochschule Weingarten zum Diplom-Pädagogen und an der Universität Augsburg zum qualifizierten Beratungslehrer ausbilden. Sein Bestreben beruhte schon damals darauf, das Bestmögliche für Kinder im Lernprozess zu erreichen. Das sollte später auch einen Teil seiner Doktorarbeit betreffen.

Nach der Pensionierung ging es so richtig los

Im Jahr 2018 verließ Werner Sprick den Schuldienst. Zwei Jahre zuvor war der offizielle Startschuss für die Promotionszeit gefallen. Was wollte er untersuchen? Im Schuldienst würde immer von „der einen Lehrkraft“ gesprochen. Die gebe es aus seiner Sicht aber nicht. Das Kollegium sei nicht homogen. Das müsse berücksichtigt werden, damit (künftige) Schulleiter, Lehrer sowie Schüler bestmögliche Voraussetzungen haben.

Sein Prüffeld beschäftigte sich damit, dass ein Schulleiter die Lehrer in verschiedenen Feldern kennenlernen muss. Nur dann sei ein entsprechend sinnvoller Einsatz an Personal möglich. Alter, Generation, berufliche Entwicklungsphase, Lebensphasen und Lebensentwürfe sowie das Arbeitsumfeld: Künftige Schulleiter müssten rechtzeitig vorab dafür sensibilisiert werden, dass zum Beispiel die Unterstützung bei Vorhaben im Schulalltag von der Altersstruktur, den Lebensphasen sowie Stärken und Schwächen der Lehrerinnen und Lehrer abhängt.

Qualifizierung in Deutschland und anderen Ländern

Müssten in Frankreich sowie Österreich halbjährige Qualifizierungen für die Position eines Schulleiters erreicht werden, so seien es in Deutschland wenige Wochen, bei denen es zu allererst um Recht und Schulwesen gehe, zu wenig aber um Personalführung. Hinzu komme die Personalnot: „Die Bewerberquote auf Leiter-Stellen ist schlecht.“ Das liege mitunter am Gehalt – und eben auch an Verantwortlichkeiten, für die er sensibilisieren möchte. Am Ende solle es für alle besser laufen: Schulleiter, Lehrer, Kinder und Jugendliche. Das möchte er mit seiner Doktorarbeit zeigen. Diese hatte er im März schriftlich bei der Universität Augsburg eingereicht. Ende November folgte die mündliche Prüfung. „Ich bin schon auch stolz auf mich“, sagt Sprick, wirkt dabei zugleich bescheiden. Seine Arbeit hat er „cum laude“, also mit gut, abgeschlossen.

Wissenschaftliche Arbeit fiel ihm nicht leicht

Dabei ist ihm die Dissertation gar nicht leicht gefallen. Zu Beginn hatte er selbst qualitative Interviews geführt, deren Auswertung – etwa 150 Seiten – fast ein Jahr dauerte. Schwer sei ihm gefallen, diese wissenschaftliche Arbeit neben dem Berufsleben zu stemmen. Nach der Pensionierung sei das besser gegangen, weil er dann seine Priorität darauf richten konnte.

"Ich hatte dann auch keinen Zeitdruck"

„Ich hatte dann auch keinen Zeitdruck“, sagt er. Nach der Pensionierung hat er Platz geschaffen – gut 140 Schulordner entsorgt. „Doch als Praktiker tickt man ganz anders als ein Wissenschaftler“, ergänzt er. Als Schulleiter müsse man immer schnell Zusammenhänge erfassen und verstehen. Bei der Dissertation aber ging es um das Lesen und Beweisen. Das sei durchaus eine Umstellung gewesen. „Dann handelt es sich um eine uferlose Thematik. Es war schwer, zu sehen, ab wann die Tiefe reicht, und alles zu komprimieren“, zeigt der 70-Jährige auf.

Sobald seine Urkunde ankommt, darf er den Doktortitel offiziell tragen. Und dann? Dann warte tatsächlich der Garten auf ihn – und Bücher, die er einfach für sich lesen möchte. „Das Thema Schule ist für mich jetzt abgeschlossen. Ich habe meinen Job gemacht und noch einen Beitrag erbracht.“

