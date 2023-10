70-Tore-Spektakel bei Heimsieg der Ottobeurer Handballer

Die Landesliga-Männer des TSV Ottobeuren begeistern beim 40:30-Heimsieg gegen den TSV Schwabmünchen ihr Publikum. Wie sich der Erfolg auf die Tabelle auswirkt.

16.10.2023 | Stand: 15:20 Uhr

Nach zwei aufeinanderfolgenden Siegen weist der Trend bei den Landesliga-Handballern des TSV Ottobeuren (TSVO) klar nach oben: Durch einen sehenswerten 40:30 (16:13)-Heimerfolg gegen den TSV Schwabmünchen sind die Allgäuer nun auf den fünften Tabellenplatz geklettert (6:4 Punkte).

Zur Partie gegen Schwabmünchen: In der erneut gut besuchten Dreifachsporthalle erleben die Zuschauer eine ausgeglichene Anfangsphase. Nach zehn Minuten führen die Ottobeurer mit 4:3. Anschließend drücken sie mächtig aufs Tempo. Nun spielen sie einen flotten und zugleich strukturierten Handball.

Zur Pause führen die Ottobeurer Handballer 16:13

Und weil sie die daraus resultierenden Torchancen konsequent nutzen, liegen sie neun Minuten vor dem Wechsel mit sechs Toren Abstand vorne (13:7). Doch Kontrahent Schwabmünchen, von dem TSVO-Coach Daniel Berkessel nach Spielschluss sagen wird, dass dieser „nie aufgehört hat zu kämpfen“, meldet sich sogleich eindrucksvoll zurück. Der Pausenstand lautet 16:13 für den TSVO.

Im zweiten Abschnitt nehmen die Hausherren zügig wieder Fahrt auf. Ihr Auftreten ist einerseits geprägt von Stabilität und Ordnung und andererseits von Elan und Effizienz. Bei Anbruch der Schlussviertelstunde führen sie recht aussichtsreich mit 27:22.

Die Gäste aus Schwabmünchen lassen sich nicht abschütteln

Doch die Schwabmünchener Gäste lassen sich nicht so einfach abschütteln: In der 53. Minute verkürzt Ex-Profi Mathias Gerlich auf 31:27. Die Entscheidung ist somit vertagt. In den letzten Spielminuten brennen die Ottobeurer gegen einen nachlassenden Gegner dann ein handballerisches Feuerwerk ab. Dominant, spielfreudig und teils spektakulär agierend gewinnen sie die Schlussphase 9:3. Die Zuschauer gehen begeistert mit. Am Ende feiern die überlegenen Allgäuer einen verdienten 40:30-Heimsieg.

Ottobeurens Trainer Berkessel sagte nach Spielende: „Heute fällt mein Fazit durchweg positiv aus. Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gesehen.“ Schwabmünchens früherer Bundesliga-Profi Mathias Gerlich (unter anderem Rhein-Neckar Löwen) war dagegen enttäuscht: „Schade, dass wir uns für unsere Aufholjagd nicht belohnt haben. Denn die Ottobeurer sind nicht unverwundbar. Sie haben aber verdient gewonnen.“

Am Samstag, 21. Oktober, gastieren die TSVO-Handballer beim FC Bayern München. Das Spiel beginnt um 20 Uhr.

Das Spiel des TSV Ottobeuren in der Zusammenfassung

Ergebnis: TSV Ottobeuren – TSV Schwabmünchen 40:30 (16:13).

Aufstellung: Für den TSVO spielten: Torhüter: Dino Zubac und Daniel Laszlo – Feldspieler: Luca Kaulitz (3 Tore), Fabian Nägele (5), Patrick Harris (4), David Willert (6), Niklas Christ, Jakob Mayer (1), Sebastian Grabher, Marcel Heil (3), Daniel Whyte (1), Alexander Rogg, Asim Kapic (5) und Philip Eßlinger (12 Tore/davon 7 Siebenmeter).

Schiedsrichter: Philipp Jordan und Nicolas Walbrunn (HCD Gröbenzell).

Zuschauer: 440.