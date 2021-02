Ein 74-Jähriger war in Legau von einem Autofahrer mit Schrittgeschwindigkeit angefahren worden und hatte sich eine Platzwunde zugezogen. Nun ist er gestorben.

05.01.2021 | Stand: 12:52 Uhr

Ein 74-Jähriger ist an seinen Verletzungen nach einem Unfall in Legau im Krankenhaus verstorben. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann an Heiligabend zu Fuß die Staatsstraße an der Kirche überquert, als ihn ein Autofahrer mit Schrittgeschwindigkeit anfuhr. Der Mann war gestürzt und hatte sich eine Kopfplatzwunde zugezogen.

