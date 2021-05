80-Jähriger in Memmingen zündet versehentlich eigene Kleidung an - schwer verletzt

Bei einem Brand am Dienstagabend in Memmingen ist ein 80-Jähriger schwer verletzt worden. Die Unglücksursache steht schon fest.

Großeinsatz in Memmingen am Dienstagabend: Ein 80-jähriger Mann hatte laut Polizei versucht, in seiner Wohnung in der Machnigstraße seine Zigarette an einer heißen Herdplatte anzuzünden.

Bei dem Versuch geriet die Oberbekleidung des Mannes in Brand. Der Mann konnte die Kleidung zwar noch selbst löschen, erlitt jedoch schwerste Verbrennungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen werden.

Ein Nachbar wurde auf das Unglück durch den piepsenden Rauchmelder in der Wohnung aufmerksam. Er entdeckte den Verletzten zusammen mit einer zufällig zeitgleich eintreffenden Pflegekraft und alarmierte den Rettungsdienst.

Die Wohnung musste wegen der starken Rauchentwicklung belüftet werden. Neben der Kleidung des Mannes wurden nur ein Teppich und der Küchenboden beschädigt, sodass der Sachschaden nur etwa 1.000 Euro beträgt.

Insgesamt waren acht Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, 25 Feuerwehrmänner- und Frauen der Feuerwehr Memmingen sowie acht Polizeibeamte an dem Einsatz beteiligt. Die ersten Ermittlungen wurden durch den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt.

