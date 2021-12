81-Jähriger in Memmingen mit Schusswaffe bedroht - Verdächtiger festgenommen

Großeinsatz für die Polizei heute am Dienstag. Ein 40-Jähriger hat offenbar einen Mann in mit einer Waffe bedroht. Spezialkräfte nahmen den Verdächtigen fest.

07.12.2021 | Stand: 17:25 Uhr

Im Memminger Stadtteil Amendingen lief am Dienstagnachmittag ein Großeinsatz der Polizei. Ein 81-jähriger Mann hatte gemeldet, er sei von einem 41-Jährigen in dessen Wohnung mit einer Schusswaffe bedroht worden. In der Wohnung sei es zu einem Streit gekommen, woraufhin der 41-Jährige eine Waffe gezogen hätte. Das Opfer flüchtete und informierte die Polizei.

Nach erfolgloser Kontaktaufnahme durch die Polizei überwältigten Spezialeinsatzkräfte den Verdächtigen widerstandslos in seiner Wohnung. Bei der Waffe handelte es sich um eine sogenannte täuschend echt aussehende Waffen-Attrappe, so die Polizei.

Bedrohung mit Schusswaffe in Memmingen - Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Das Gebiet in Amendingen war weiträumig abgesperrt, informierte die Polizei im Gespräch gegenüber unserer Redaktion. Memminger seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, teilt die Polizei in einer Mitteilung mit. Der 41-jährige Verdächtige muss mit einem Strafverfahren wegen Bedrohung rechnen

Zwischenzeitlich waren rund 70 Beamtinnen und Beamte im Einsatz, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits dauern an.

Weitere Infos folgen.

Lesen Sie auch

Ottobeuren 51-Jähriger bedroht Polizisten mit Softairwaffe

Mehr Nachrichten aus dem Unterallgäu lesen Sie hier.