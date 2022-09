81 Schausteller und 99 Warenhändler kommen zum Jahrmarkt und Krämermarkt

In Memmingen sollen der Jahrmarkt und Krämermarkt in bewährter Weise stattfinden. Was wird geboten?

08.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Planungen für den Jahrmarkt und Krämermarkt in Memmingen laufen. Der Jahrmarkt soll in der bewährten Weise vom 8. bis 16. Oktober angeboten werden. Kettenflieger, Gaudikarussell, Achter- und Geisterbahn sowie Autoscooter: Neun Tage lang soll Hochbetrieb mit zahlreichen Vergnügungen auf dem Memminger Jahrmarkt vom St.-Josefs-Kirchplatz bis zum Schweizerberg herrschen, so die Stadt Memmingen.

Der Krämermarkt vom Roßmarkt bis zum Hallhof kommt dann vom 11. bis 13. Oktober hinzu. Wie viele Schausteller sind dabei und gibt es Diskussionen zwecks der Energiepreise oder Corona bei den Teilnehmern? Wir haben bei der Stadt nachgefragt.

"Pandemiebedingt erfolgten bisher noch keine Absagen"

Aus dem Ordnungsamt gibt es dazu Nachricht. Zum Jahrmarkt, also dem Vergnügungspark, konnten 81 Schaustellerfirmen und zum Krämermarkt 99 Warenhändler zugelassen werden. „Pandemiebedingt erfolgten bisher noch keine Absagen“. Der letzte Jahrmarkt und Krämermarkt in dieser Größe fanden in Memmingen im Jahr 2019 statt. In den vergangenen beiden Jahren hatte die Pandemie Volksfeste im ganzen Land verhindert. 2020, im ersten Corona-Jahr, musste deshalb der Jahrmarkt, zu dem normalerweise Zehntausende in die Stadt strömen, ganz ausfallen.

Im vergangenen Jahr gab es dann einen kleinen Markt mit ein paar Fahrgeschäften und Buden rund um den Westertorplatz. Besucherinnen und Besucher mussten den entsprechenden 3G-Zugangskontrollen folgen, um auf das eingezäunte Gelände zu gelangen. Dazu galten Hygienevorschriften.

Corona-Zahlen im Herbst in Memmingen

Gibt es seitens der Stadt Memmingen Bedenken mit Blick auf mögliche Corona-Zahlen im Herbst und unter welchen Bedingungen würde die Stadt die Angebote absagen? Darauf die Antwort aus dem Ordnungsamt: „Nach den derzeitigen Infektionsschutzrechtlichen Vorschriften gibt es für Veranstaltungen wie Jahrmärkte keine Einschränkungen und auch keine Vorgaben.“ Gibt es Diskussionen zum Energieverbrauch beim Jahr- und Krämermarkt? „Bisher gab es, wie bei Jahrmärkten und Volksfesten in anderen Städten, noch keine Einschränkungen beziehungsweise Überlegungen bezüglich des Energieverbrauchs“, so die Stadt weiter.

Diese Öffnungszeiten sind geplant

Lesen Sie auch

Jahrmarkt in Memmingen Die Pläne für den Memminger Jahrmarkt stehen

Der Vergnügungspark soll zu folgenden Zeiten geöffnet sein: Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr, Montag und Freitag von 12 bis 22 Uhr und Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 22 Uhr. Am Freitag, 14. Oktober, ist Familientag mit ermäßigten Preisen. Ein verkaufsoffener Sonntag ist am Sonntag, 9. Oktober, in der Memminger Innenstadt geplant.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".