Polizei findet zwei Kilo Marihuana bei Kontrolle auf der A7

Bei einer Kontrolle auf der A7 bei Bad Grönenbach haben Schleierfahnder eine große Menge Drogen gefunden. Zwei Männer sitzen nun in Haft.

06.12.2023 | Stand: 14:50 Uhr

Bei einer Kontrolle am Montagabend auf der A7 bei Bad Grönenbach (Kreis Unterallgäu) hat die Polizei zwei Kilogramm Marihuana gefunden. Wie die Beamten mitteilen, hielten Schleierfahnder ein Auto an, das in Richtung Süden fuhr und in dem zwei Männer saßen. Als die Polizei die beiden Männer kontrollierte, nahm der Beifahrer eine Einkaufstasche aus dem Fußraum und flüchtete damit.

Drogenfund auf der A7 bei Bad Grönenbach: Zwei Männer in Haft

Nach kurzer Verfolgung gelang es den Beamten, den 29-Jährigen einzuholen und vorläufig festzunehmen. Der 30-jährige Fahrer versuchte sich in der Nähe zu verstecken. Er wurde ebenfalls wenig später vorläufig festgenommen.

Insgesamt fanden die Fahnder zwei Kilogramm Marihuana. Sie stellten die Drogen sicher. Beide Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese erließ Untersuchungshaftbefehl. Beide Männer sitzen nun in U-Haft. Die weiteren Ermittlungen führen die Rauschgiftfahnder der Memminger Kriminalpolizei.

Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.