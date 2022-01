Auf der A7 bei Dettingen an der Iller hat ein Auto während der Fahrt angefangen zu brennen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Auf der A7 auf Höhe Dettingen an der Iller hat am Montagabend ein Auto während der Fahrt angefangen zu brennen. Wie die Polizei mitteilt, war der 55-jährige Fahrer auf der A7 in Richtung Würzburg unterwegs, als er plötzlich Brandgeruch wahrnahm. Er hielt deshalb unverzüglich auf dem Seitenstreifen an.

Auto brennt auf der A7 bei Dettingen an der Iller

Er öffnete die Motorhaube und stellte fesst, dass es in seinem Motorraum bereits brannte. Zusammen mit Ersthelfern versuchte der 55-Jährige, das Feuer zu löschen. Das gelang ihnen jedoch nicht. Die alarmierte Feuerwehr Erolzheim brachte den Brand schließlich unter Kontrolle.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Das Auto ist komplett ausgebrannt. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde die Fahrbahndecke in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den insgesamt enstandenen Schaden auf 3500 Euro. Die Brandursache war womöglich ein technischer Defekt.

A7 in Richtung Würzburg auf Höhe Dettingen für zwei Stunden gesperrt

Zur Absicherung der Brandstelle und zur Bergung des Autos waren der rechte Fahrstreifen und der Pannenstreifen der A7 auf Höhe Dettingen an der Iller knapp zwei Stunden lang gesperrt. Der Verkehr wurde über die Überholspur geleitet.

