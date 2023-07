Haftbefehl erlassen: Polizei findet fünf Kilo Kokain im Unterallgäu

Auf der A7 bei Woringen hat eine Schleierfahndung der Polizei fünf Kilo Kokain in einem Auto gefunden. Gleich am nächsten Tag wurde Haftbefehl erlassen.

28.06.2023 | Stand: 10:34 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A7 haben Beamte der Grenzpolizei Lindau am Sonntag fünf Kilo Kokain gefunden. Laut Polizei waren die Drogen in einem Auto versteckt.

Bei der Kontrolle bei Woringen wurde der 28-jährige Autofahrer festgenommen. Er gab an, auf der Durchreise zu sein. Die Beamten stellten allerdings einen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz fest.

Haftbefehl für Drogenkurier: Fünf Kilo Kokain auf A7 gefunden

Der Tatverdächtige wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der 28-Jährige wurde im Anschluss an eine bayerische Justizvollzuganstalt in die Untersuchungshaft übergeben. Erst vergangene Woche wurde ein 51-Jähriger wegen desselben Deliktes bei Woringen festgenommen.

Das für Rauschgiftdelikte zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen übernimmt nun unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen die weiteren Ermittlungen.

