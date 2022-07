Erhöhtes Reiseaufkommen: Vier Unfälle auf der A7 und A96 im Unterallgäu

Hohes Reiseaufkommen hat am Freitag gleich zu vier Unfällen auf der A7 und der A96 im Unterallgäu geführt. Insgesamt zwei Menschen wurden verletzt.

23.07.2022 | Stand: 13:12 Uhr

Erhöhtes Reiseaufkommen hat am Freitag gleich zu vier Unfällen auf der A7 und der A96 im Unterallgäu geführt. Insgesamt entstand dabei ein Schaden von über 65.000 Euro, zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Auffahrunfall auf der A7 bei Dettingen an der Iller

Wie die Polizei mitteilt, passierte der erste Unfall gegen 6.20 Uhr auf der A7 bei Dettingen an der Iller. Ein 27-jähriger Autofahrer ist in Richtung Füssen gefahren und musste verkehrsbedingt auf dem linken Fahrstreifen leicht abbremsen.

Der dahinter fahrende 45-jährige Autofahrer konnte laut Polizei aufgrund des zu geringen Abstands nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr frontal auf das Heck seines Vordermanns auf. Die 41-jährige Lebensgefährtin des 45-Jährigen wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, konnte dies aber wenig später unverletzt verlassen. Der Unfallverursacher und seine drei und sieben Jahre alten Kinder blieben unverletzt. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der vorausfahrende 27-Jährige und sein Beifahrer wurden ebenfalls nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 25.000 Euro.

Unfall auf der A7 bei Vöhringen: Eine Leichtverletzte

Mittags krachte es in der Gegenrichtung auf der A7 bei Vöhringen. Ein 22-jähriger Autofahrer musste wegen stockenden Verkehrs im Bereich der Anschlussstelle Vöhringen abbremsen. Der hinter ihm fahrende 39-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr frontal auf seinen Vordermann auf. Das Auto des 22-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Wagen eines davor stehenden 39-Jährigen geschoben.

Lesen Sie auch

A7 und A96 Drei Verletzte und 30.000 Euro Schaden nach Auffahrunfällen im Unterallgäu

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".

Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall auf der A7 leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Alle drei unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Illertissen sicherte die Unfallstelle ab. Es entstand ein Schaden von rund 26.000 Euro.

Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der A96 bei Memmingen

Etwa eine Stunde später kam es auf der A96 bei Memmingen zu einem weiteren Auffahrunfall. Ein 64-Jähriger fuhr mit seinem Wagen in Fahrtrichtung München, als er verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Der dahinter fahrende 50-jährige Autofahrer reagierte laut Polizei zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde seine 24-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Eine weitere Stunde später hat ein 64-Jähriger auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau beim Autobahnkreuz Memmingen ein Stauende übersehen. Um nicht auf seinen Vordermann aufzufahren, wich er nach rechts in den Grünstreifen aus. Er durchbrach den Wildschutzzaun und landete in einem angrenzenden Maisfeld. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 5500 Euro.

Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.