Drei Verletzte und 30.000 Euro Schaden nach Auffahrunfällen im Unterallgäu

Auf der A7 und der A96 im Unterallgäu hat es seit Sonntag drei Auffahrunfälle gegeben. Dabei wurden insgesamt drei Menschen verletzt.

11.07.2022 | Stand: 14:54 Uhr

Bei Auffahrunfällen auf der A7 und A96 im Unterallgäu wurden drei Menschen verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von 30.000 Euro, teilt die Polizei mit. Das erste Mal hat es am Sonntag gegen 13 Uhr auf der A7 in Richtung Füssen gekracht. Auf Höhe Buxheim stockte der Verkehr, weshalb der Fahrer eines Wohnwagengespanns stark abbremsen musste. Eine dahinter fahrende Motorradfahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Die 64-Jährige stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu.

Auffahrunfall auf der A96 im Unterallgäu: Beifahrerin leicht verletzt

Der nächste Auffahrunfall ereignete sich auf der A96 zwischen der Anschlussstelle Aitrach und dem Autobahnkreuz Memmingen. Im Baustellenbereich ist ein 23-Jähriger auf das Auto vor sich aufgefahren. Dabei wurde die Beifahrerin im vorderen Auto leicht verletzt. Sie ging danach selbstständig zum Arzt. Das vordere Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Laut Polizei dürfte Unaufmerksamkeit oder ein mangelnder Sicherheitsabstand die Ursache für den Unfall gewesen sein. Die Polizei ermittelt nun gegen den 23-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Der dritte Unfall passierte am Montag gegen 4.40 Uhr auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer wollte einem auffahrenden Lkw an der Anschlussstelle Stetten Platz machen und wechselte auf die linke Spur. Dabei übersah er nach Informationen der Polizei ein von hinten herannahendes Auto. Der 33-Jährige konnte trotz Vollbremsung ein Auffahren nicht verhindern. Der Autofahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der Lkw-Fahrer bleib unverletzt.

Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Der 55-jährige Lkw-Fahrer muss sich nun strafrechtlich verantworten.

