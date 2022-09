Abschleppstange löst sich: Autos geraten auf A96 ins Schlingern

Weil sich die Abschleppstange plötzlich löste, sind zwei Autos auf der A96 ins Schlingern geraten. Zwei Fahrspuren waren über eine Stunde lang gesperrt.

22.09.2022 | Stand: 13:28 Uhr

Auf der A96 bei Bad Wörishofen hat sich am Mittwochabend die Abschleppstange zwischen zwei Autos gelöst und so für eine Sperrung der Fahrbahn gesorgt. Ein 65-Jähriger hatte laut Polizeiangaben das defekte Auto eines 73-Jährigen abgeschleppt. Die beiden waren gegen 20 Uhr an der Anschlussstelle Bad Wörishofen in Richtung München auf die Autobahn aufgefahren.

Abschleppstange löst sich auf A96

Kurz nachdem das Gespann auf der A96 war, löste sich teilweise die Abschleppstange. Dadurch gerieten beide Fahrzeuge auf der linken Spur ins Schlingern und drehten sich. Das abgeschleppte Auto kollidierte dabei leicht mit der Mittelplanke. Die beiden Fahrzeuge kamen schließlich mitten auf der Fahrbahn und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die beiden Männer blieben bei dem Unfall unverletzt.

A96: Zwei Spuren nach Unfall über eine Stunde lang gesperrt

An den beiden Autos und der Mittelplanke entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Während das Gespann von zwei beauftragten Abschleppunternehmen geborgen wurde, musste die Polizei Türkheim beide Fahrspuren über eine Stunde lang sperren. Der Verkehr wurde währenddessen über den Standstreifen geleitet. Warum sich die Abschleppstange plötzlich gelöst hatte, konnte bislang nicht geklärt werden.

