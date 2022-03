A96 bei Buxheim: Zwei Fahrerfluchten innerhalb von 20 Minuten

Auf der A96 auf Höhe Buxheim kam es am Mittwoch unabhängig voneinander zu zwei Kollisionen. In beiden Fällen floh einer der Beteiligten von der Unfallstelle.

31.03.2022 | Stand: 13:10 Uhr

Am Mittwochvormittag ereigneten sich auf der A96 in Höhe Buxheim unabhängig voneinander zwei Unfälle mit Fahrerflucht. Der erste Unfall ereignete sich laut Angaben der Polizei in Fahrtrichtung Lindau, als eine 61-jährige Autofahrerin beim Spurwechsel einen Sattelzug übersah.

Sie wollte vor dem Beginn einer Baustelle am Autobahnkreuz auf die rechte Spur wechseln und kollidierte dabei mit dem Sattelauflieger. Verletzt wurde niemand, es entstand aber ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

Der 53-jährige Fahrer des Lkw bemerkte den Zusammenstoß, schaltete seinen Warnblinker an und hielt an der nächsten geeigneten Stelle an. Die aus der Schweiz stammende Unfallverursacherin fuhr allerdings an dem Sattelzug vorbei, wobei sie den Angaben zufolge telefonierte. Sie wurde schließlich im Rahmen einer sofort eingeleitet Fahndung von einer Streife der Autobahnpolizei Kißlegg angehalten. Nachdem sie eine Sicherheitsleistung im niedrigen vierstelligen Bereich hinterlegt hatte, durfte sie weiterfahren.

LKW-Fahrer auf A96 fährt nach Kollision weiter

Nur etwa 20 Minuten später kam es fast an der gleichen Stelle, diesmal aber in Fahrtrichtung München, erneut zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Auch in diesem Fall waren ein Sattelschlepper und ein Auto beteiligt. Eine ebenfalls 61-jährige Autofahrerin wollte laut Polizeiangaben von der A96 auf die A7 wechseln und übersah dabei einen österreichischen Lkw, der ebenfalls die Autobahn wechseln wollte.

Das Auto stieß daher in der Überleitung seitlich mit dem Auflieger zusammen. Verletzt wurde auch in diesem Fall niemand. Die 61-Jährige folgte danach dem Lkw und wollte durch Betätigen der Lichthupe den Lkw-Fahrer zum Anhalten bewegen. Dieser fuhr allerdings weiter, ohne zu reagieren. Eine Fahndung verlief bisher erfolglos, doch da die 61-Jährige ein Foto des Aufliegers mitsamt Kennzeichen machen konnte, dürften die Beamten den Flüchtigen bald ermittelt haben. Es sei den Angaben zufolge aber nicht auszuschließen, dass der LKW-Fahrer den Anstoß gar nicht bemerkt hat. Am Auto der 61-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro.

Lesen Sie auch

A96 bei Leutkirch Auto unter Auflieger von Lastwagen geschoben - 20.000 Euro Unfallschaden

Weitere Meldungen aus Memmingen und Umgebung lesen Sie hier.