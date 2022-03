Auf Autobahnparklatz getorkelt und weitergefahren: Mann ruft Polizei

Einem 36-Jährigen war auf einem Autobahnparkplatz ein stark alkoholisierter Mann aufgefallen. Als dieser wieder auf die Autobahn fuhr, rief er die Polizei.

31.03.2022 | Stand: 14:04 Uhr

Ein 36-jähriger Mann hat am Mittwochabend die Polizei gerufen, da ihm auf einem Parkplatz ein betrunkener Autofahrer aufgefallen war. Der Anrufer war mit seinem Wagen auf den Autobahnparkplatz Kammlachtal-Süd auf der A96 gefahren. Der Fahrer eines anderen Autos, das ebenfalls mit ihm auf den Parkplatz gefahren war, hatte den Angaben zufolge daraufhin sein Auto verlassen und war auf dem Parkplatz herumgetorkelt.

Mann beobachtet betrunkenen Autofahrer und ruft Polizei

Als der ubekannte Fahrer daraufhin wieder in seinen Wagen stieg und erneut auf die Autobahn in Richtung München auffuhr, verständigte der 36-Jährige die Polizei und folgte dem Unbekannten bis auf eine weiteren Parkplatz (Wertachtal-Süd). Dort trafen kurz darauf auch die gerufenen Polizeibeamten ein und fanden den Angaben zufolge einen stark alkoholisierten 53-jährigen Mann, der in seinem Auto saß, vor.

Sie stellten seinen Führerschein und seine Autoschlüssel sicher und hinderten ihn so an der Weiterfahrt. Außerdem veranlassten die Beamten, dass dem Mann Blut abgenommen wird. Der 53-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.

Weitere Meldungen aus Memmingen und Umgebung lesen Sie hier.