Stauende übersehen: Busfahrer verursacht Unfall auf A96 im Unterallgäu

Auf der A96 kurz vor dem Kreuz Memmingen gab es am Samstag gleich mehrere Auffahrunfälle hintereinander. Beteiligt war auch ein Reisebus.

18.09.2022 | Stand: 13:25 Uhr

Auf der A96 bei Buxheim ist es am Samstagvormittag gleich zu mehreren Verkehrsunfällen in kurzer Zeit gekommen, bei denen mehrere Personen leicht verletzt wurden. Der erste Unfall ereignete sich laut Angaben der Polizei als ein 33-Jähriger, der in Richtung München unterwegs war, wegen stockenden Verkehrs im Baustellenbereich vor dem Autobahnkreuz Memmingen stark abbremsen musste.

Autobahn 96 bei Memmingen: 26-Jähriger fährt auf Vordermann auf

Daraufhin konnte ein hinter ihm fahrender 26-Jähriger aufgrund von zu geringem Sicherheitsabstand nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Wagen des 33-Jährigen auf. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1700 Euro. Aufgrund des Unfalls staute sich danach der Verkehr auf der A96. Ein 53-Jähriger Busfahrer übersah laut Polizei das Ende dieses Staus und fuhr seinem abbremsenden Vordermann hinten auf.

Busfahrer übersieht Stauende und verursacht Unfall

Der Aufprall war so heftig, dass er das Auto eines 65-Jährigen auf zwei weitere vor ihm stehende Wagen schob. Dessen beide Insassen wurden dabei leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Memmingen gebracht. Gegen den Unfallverursacher wird nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. Nach den beiden Unfällen musste der rechte Fahrstreifen der Autobahn etwa eine Stunde lang gesperrt werden. Die Feuerwehr Aitrach war mit zehn Mann zur Absicherung vor Ort an der Unfallstelle.

