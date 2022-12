Betrunkener Autofahrer fährt in Schlangenlinien über die A96 bei Memmingen

Die Polizei hat am Mittwoch auf der A96 bei Memmingen einen betrunkenen Autofahrer gestoppt, der in Schlangenlinien auf der Autobahn gefahren ist.

22.12.2022 | Stand: 13:06 Uhr

Auf der A96 bei Memmingen hat die Polizei am Mittwoch gegen 10.20 Uhr einen betrunkenen Autofahrer gestoppt, der in Schlangenlinien über die Autobahn gefahren ist. Wie die Beamten mitteilen, hat der Fahrer einen Alkoholwert von über 1,1 Promille gehabt.

Der 67-Jährige sei zuächst in Richtung München bis zur Anschlussstelle Erkheim (Landkreis Unterallgäu) gefahren, sei dort umgedreht und wieder zurück in Richtung Lindau gefahren. Dabei fuhr er einen Leitpfosten um. Die hinzugerufene Streife der Autobahnpolizei hielt den Wagen schließlich bei Aitrach an.

A96 bei Memmingen: Polizei stoppt betrunkenen Fahrer mit über 1,1 Promille

Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Deshalb ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft stellten die Polizisten den Führerschein des Mannes sowie die Fahrzeugschlüssel sicher. Weil der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, erhoben die Beamten zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Er muss sich nun strafrechtlich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Mehr Nachrichten aus Memmigen lesen Sie hier.