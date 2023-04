Geisterfahrer kollidiert bei Memmingen fast mit der Polizei - Zeugen gesucht

Ein Geisterfahrer stößt auf der A96 fast mit einem Polizeiauto zusammen. Kurz darauf stoppen die Beamten den Mann - und schnell ist klar, wieso er falsch fuhr.

04.04.2023 | Stand: 12:27 Uhr

Der Fahrer eines schwarzen Mini Coopers hat am späten Montagabend beinahe einen Frontalzusammenstoß mit einem Polizeiauto verursacht. Die Beamten sind am Autobahnkreuz Memmingen in Richtung Füssen auf der A7 gefahren, wie die Polizei mitteilte. Sie konnten dem Falschfahrer gerade noch ausweichen. Wenige Minuten später gelang es der Zivilstreife, den Geisterfahrer im Bereich der Anschlussstelle Aitrach anzuhalten.

Zeugen melden sich bei der Autobahnpolizei Memmingen

Bei der Kontrolle gab der 29-jährige Fahrer an, sich verfahren zu haben. Weil der Mann leicht betrunken war, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Der 29-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten. Die weiteren Ermittlungen hat die Autobahnpolizei Memmingen übernommen. Zeugen, die ebenfalls von dem Geisterfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08331/100-311 bei der Autobahnpolizei Memmingen zu melden.

