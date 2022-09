Italienischer Oktoberfestbesucher unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

Die Polizei hat auf der A96 einen 27-jährigen unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt. Er war mit einer Gruppe junger Männer auf dem Rückweg vom Oktoberfest.

27.09.2022 | Stand: 13:29 Uhr

Auf der A96 bei Memmingen hat die Polizei am Montag eine Gruppe junger Männer aus Italien kontrolliert, die sich auf dem Rückweg vom Oktoberfest befanden und deren Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss stand. Laut Angaben der Polizei war einer Streife gegen Mittag das Wohnmobil aufgefallen, weil es in einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord, in Fahrtrichtung Lindau, einen Reisebus, einen Sattelzug und zwei Pkw im Überholverbot überholte.

Heimreise vom Oktoberfest: Fahrer von Wohnmobil mit Drogen erwischt

Bei der anschließenden Kontrolle gab der 27-jährige italienische Fahrer des Wohnmobils an, dass er am Vortag auf dem Oktoberfest Cannabis konsumiert hätte. Ein Drogenschnelltest bestätigte dies. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und verboten dem 27-Jährigen die Weiterfahrt. Da der Mann aus Italien stammt und aufgrund des Drogenkonsums ein Bußgeldverfahren zu erwarten ist, musste er eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Betrag hinterlegen.

Beamten finden Drogen bei italienischer Reisegruppe

In dem Wohnmobil befanden sich nehmen dem Fahrer noch fünf weitere junge Männer. Einer von ihnen, ein 26-Jähriger, hatte laut Polizeiangaben eine kleine Kunststoffkugel dabei, an der Cannabisreste entdeckt wurden. Die Beamten fanden sie in seiner Tasche und nahmen daraufhin Kontakt zur Staatsanwaltschaft auf. Diese ordnete die Sicherstellung des Behältnisses und die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten an. Gegen den 26-Jährigen wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Nach der Kontrolle durfte die Gruppe ihre Fahrt mit einem anderen, fahrtauglichen Fahrer in Richtung Italien fortsetzen.

