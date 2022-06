Motorradfahrer wirft Helm auf vorbeifahrendes Auto

Ein 54-Jähriger hat auf der A96 von der Standspur aus scheinbar seinen Helm auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen, dieses allerdings verfehlt.

Auf der A96 bei Memmingen hat am Montagnachmittag offenbar ein 54-jähriger Mann mit einem Motorradhelm nach einem vorbeifahrenden Auto geworfen. Laut Polizei ging gegen 17.20 Uhr die Meldung ein, dass ein auf dem Standstreifen stehender Motorradfahrer auf der A96 in Richtung Lindau zwischen dem Autobahnkreuz Memmingen und der Anschlussstelle Aitrach seinen Helm auf ein Fahrzeug geworfen hätte. Das Auto wurde allerdings nicht getroffen, sodass der Fahrer mit dem Schrecken davon kam.

A96: Mann wirft Motorradhelm auf Auto

Vor Ort trafen die Beamten auf den in der Schweiz lebenden 54-Jährigen, der laut Polizeiangaben "völlig geistesabwesend" war. Durch einen kurzen Austausch mit der Schweizer Polizei stellte sich heraus, dass der Mann keinen gültigen Führerschein besitzt. Nach einer Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wird gegen ihn nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Da von dem 54-Jährigen laut Polizei sowohl eine Eigen- als auch eine Fremdgefährdung ausging, wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad wurde abgeschleppt.

