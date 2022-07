Blöd gelaufen: Fahrer überholt Polizeistreife auf der A96 bei Memmingen trotz Überholverbot

Auf der A96 bei Memmingen hat ein Autofahrer eine Polizeistreife und mehrere andere Fahrzeuge im Baustellenbereich trotz eines Überholverbots überholt.

Da staunten die Beamten der Autobahnpolizei wohl nicht schlecht: Auf der A96 bei Memmingen hat ein Autofahrer die Polizei, zwei Lkw und mindestens fünf weitere Autos im Baustellenbereich der A96 zwischen Memmingen-Nord und Memmingen-Ost überholt. An dieser Stelle gilt aktuell jedoch ein Überholverbot, schreibt die Polizei.

Die Polizeistreife hielt den Fahrer nach seinem Überholmanöver am Parkplatz Burgacker-Süd an und kontrollierte das Auto. Dabei stellten die Beamten fest, dass einer der vier Reifen so stark beschädigt war, dass die Karkasse freilag. Da die Polizei allerdings nicht ausschließen konnte, dass es sich dabei um eine frische Beschädigung handelte, ahndeten sie nur das rechtswidrige Überholen.

Der 58-jährige Schweizer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe eines fast dreistelligen Betrages zahlen. Danach begleitete ihn die Streife zu einem nahegelegenen Reifenhändler. Nachdem sein Auto wieder mit vier intakten Reifen bestückt war, durfte der Mann seine Fahrt fortsetzen.

