Männer rangeln nach Unfall auf der A96 bei Memmingen - ein Verletzter

Nach einem Unfall auf der A96 bei Memmingen kommt es zu einer Rangelei zwischen den beiden Beteiligten. Einer wird leicht verletzt.

14.04.2023 | Stand: 14:19 Uhr

Nach einem Unfall auf der A96 bei Memmingen haben sich am Donnerstag zwei Männer gestritten. Dabei wurde einer der beiden leicht verletzt - und ein Brotmesser war sogar im Spiel, so die Polizei. Aber von vorn. Im Baustellenbereich auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord gab es in Fahrtrichtung Lindau Verkehrsbehinderungen wegen eines Pannenfahrzeugs.

Gegen 11.45 Uhr streiften sich ein Lkw auf der rechten Spur und ein Pkw auf der linken Spur leicht. Dabei wurde der rechte Außenspiegel des Pkws eingeklappt und leicht beschädigt.

Rangelei nach Unfall auf der A96 bei Memmingen

Am Ende der Baustelle versuchte der 41-jährige Autofahrer den 41-jährigen Lkw-Fahrer anzuhalten. Weil ihm das nicht gelang, fuhr er vor den Lkw auf die rechte Spur, bremste ab und zwang den Lkw zum Anhalten. Anschließend ging der Pkw-Fahrer zu dem Lkw, trat gegen die Verkleidung und riss die Fahrertür auf.

Es kam zu einer Rangelei. Dabei wurde der Lkw-Fahrer leicht am Bein verletzt. Um den Autofahrer auf Abstand zu halten, zückte der Lkw-Fahrer ein Brotmesser. Der Autofahrer ließ dann von ihm ab.

Die Streithähne müssen sich nun strafrechtlich verantworten

Beide setzten ihre Fahrt fort, bis die Polizei sie schließlich in der Nähe der Anschlussstelle Berkheim anhielt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft müssen beide Männer, die einen Wohnsitz außerhalb Deutschlands haben, einen Zustellungsbevollmächtigten benennen. Nach der Aufnahme der Anzeige durften die Streithähne ihre Fahrt fortsetzen.

Weil die beiden Unfallbeteiligten laut Polizei widersprüchliche Aussagen machten, konnte der Unfallhergang nicht genau geklärt werden. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro, der Lkw blieb unbeschädigt. Beide Männer müssen sich nun wegen mehrere Delikte strafrechtlich verantworten.

