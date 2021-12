Fehler beim Überholen führt zu Unfall auf der A96 bei Mindelheim

Am Dienstag hat es auf der A96 bei Mindelheim gekracht. Beim Überholen sind ein Auto und ein Kleinlaster zusammengestoßen. Mehr dazu.

22.12.2021 | Stand: 15:19 Uhr

Am Dienstag-Mittag hat es auf der A96 bei Mindelheim einen Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 37-jähriger Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen der A96 in Richtung München. Auf Höhe der Anschlussstelle Mindelheim wollte er gerade einen Klein-Lkw überholen, der auf der rechten Spur fuhr. Als der Autofahrer auf Höhe des Hecks des Lkw war, wechselte der 23-jährige Fahrer des Kleinlasters ebenfalls auf den linken Fahrstreifen.

Unfall auf der A96 bei Mindelheim: Autofahrer kann Zusammenstoß nicht mehr verhindern

Obwohl der 37-Jährige sofort eine Vollbremsung einleitete, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, so die Polizei. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall auf der A96 nicht verletzt. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro, an dem Kleinlaster ein Schaden von 1000 Euro.

Die Autobahnpolizei Memmingen leitete gegen den Unfallverursacher ein Bußgeldverfahren ein. Da der polnische Lkw-Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, entrichtete er eine Sicherheitszahlung in Höhe der zu erwarteten Geldbuße.

