37-Jähriger bei Schlägerei auf A96-Parkplatz bei Wiedergeltingen verletzt

Mehrere Lkw-Fahrer rasten auf einem Autobahnparkplatz an der A96. Dabei kommt es zu einem heftigen Streit. Ein 37-Jähriger muss ins Krankenhaus.

09.07.2023 | Stand: 13:08 Uhr

Auf dem Autobahnparkplatz Wertachtal-Süd an der A96 bei Wiedergeltingen ( Unterallgäu) hat ein 38-Jähriger einen 37-Jährigen krankenhausreif geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, verbrachten mehrere Lkw-Fahrer ihre Wochenendruhezeit auf dem Parkplatz. Am Samstagabend tranken sie dann in Grüppchen oder alleine Alkohol. Dabei kam es zu einem Streit zwischen dem 37-Jährigen und dem 38-Jährigen.

Schlägerei an der A96 bei Wiedergeltingen: Lkw-Fahrer muss ins Krankenhaus

Der Ältere wurde dabei so aggressiv, dass er mehrfach mit der Faust gegen die Tür eines Lkws schlug und den darin schlafenden Fahrer weckte. Der 62-Jährige konnte dann beobachten, wie der 38-Jährige auf seinen Kontrahenten losging und ihn mit den Fäusten schlug. Beim Eintreffen der Polizei waren die beiden Männer bereits voneinander getrennt. Der 38-Jährige war jedoch weiterhin aggressiv und machte Anstalten, wieder zuzuschlagen. Die Polizisten fesselten ihn deshalb und brachten ihn auf die Dienststelle nach Memmingen.

Der 37-Jährige kam mit einer Nasenbeinfraktur, Schwellungen und Hämatomen im Gesicht ins Krankenhaus. An der Lkw-Tür entstand ein Schaden von rund 250 Euro.

Polizei ermittelt gegen 38-Jährigen

Der 38-Jährige, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich hinterlegen. Danch entließ die Polizei den Mann. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung zu.

