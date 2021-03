Ab Montag normaler Unterricht an den Grundschulen

Da der Inzidenzwert am Freitag unter 50 liegt, wird ab kommender Woche in Memmingen wieder der reguläre Präsenzunterricht angeboten.

Für Grundschüler in Memmingen findet ab kommendem Montag wieder normaler Unterricht statt. Die Stadt ist damit die erste Kommune im Allgäu, die wieder in den regulären Präsenzunterricht wechselt. Der Grund: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 43,1 und damit unterhalb der 50er Marke. Anfang März hatte der Ministerrat beschlossen, dass bei einem Inzidenzwert unter 50 im jeweiligen Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an Grundschulen wieder in den vollen Präsenzunterricht gewechselt wird, das heißt auch ohne Mindestabstand der Schüler zueinander. „Es gelten dieselben Regeln wie vor Weihnachten“, erklärt Schulamtsdirektor Bertram Hörtensteiner. Entsprechend müsse aber auch weiter ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Entscheidend ist der Wert am Freitag

Entscheidend für den Schulunterricht in der jeweils kommenden Woche ist dabei immer der Freitagswert – anders als etwa bei der Öffnung des Einzelhandels. Hier wird ein stabiler Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen zum Maßstab genommen. So dürfen beispielsweise die Geschäfte in Memmingen am Samstag nicht komplett öffnen. Denn der Wert lag am Donnerstag noch bei über 50.

Wechselunterricht an weiterführenden Schulen

An den weiterführenden Schulen, die am Montag ebenfalls wieder in den Präsenzunterricht starten, wird hingegen lediglich ein Wechselunterricht angeboten. Ausnahmen sind allerdings möglich, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet werden kann.

