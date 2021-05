Abgehängt: Ausstellungen im Museum in Ottobeuren fallen Corona zum Opfer

Ausstellungen von Thitz und Diether Kunerth waren nur sieben Tage lang im Museum für zeitgenössische Kunst in Ottobeuren zu sehen. Was jetzt kommt.

08.05.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Genau sieben Tage lang offen hatten im März die beiden Ausstellungen „Thitz“ – Tütenkunst und „Zeichnungen“ von Diether Kunerth im Museum für zeitgenössische Kunst in Ottobeuren ( Unterallgäu). Jetzt werden sie wieder abgehängt. Sie sollten von November bis April viele Besucher anziehen, hatten sich doch 3000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Umgebung mit selbst gestalteten Tüten daran beteiligt. Gezählt wurden schließlich nur gut 70 Besucher. Ein kleiner Trost: Ab sofort gibt es vier Filme zu den Ausstellungen in der Mediathek auf der Homepage des Museums www.mzk-diku.de

„Das kann natürlich keinen Besuch ersetzen“, sagt Museumsleiter Markus Albrecht. Aber so ganz sang- und klanglos sollte die Schau dann doch nicht enden. Also filmte sein Team alle ausgestellten Bilder ab, ließ die Kamera am Ende durch die Räume schweifen und unterlegte die Videos mit Musik. Ein Film zeigt die Werke von Thitz, einer das Tütenprojekt und zwei präsentieren die Zeichnungen von Kunerth.

Installation mit 3000 von Bevölkerung bemalten Tüten

„Mir blutet das Herz, dass die Ausstellungen jetzt so zu Ende gehen mussten“, sagt Albrecht. Nicht nur, weil es eine Wahnsinnsarbeit gewesen sei, die eingereichten Tüten deckenhoch in der Eingangshalle und als eine Art Fußleiste im gesamten Erdgeschoß sowie als Tütenkugel im Medienraum aufzuhängen. Im Vorfeld der Ausstellung hatte er 4000 Tüten an die Bevölkerung verteilen lassen mit der Bitte, sie kreativ zu gestalten – 3000 kamen zurück. Der international bekannte Künstler Thitz alias Matthias Schemel wollte sie als Installation in seine eigene „Tütenkunst“ mit einbauen. Papiertüten sind für den Maler und Zeichner Malgrund oder werden auf die Leinwand eingearbeitet, mal offensichtlich, mal versteckt.

„Es tut mir leid um alle, die sich am Tütenprojekt beteiligt haben und das Ergebnis jetzt nicht sehen konnten. Wann hängt schon einmal etwas von einem im Museum?“ sagt Albrecht. Ganze Schulkassen waren schon angemeldet, um ihre Beiträge anzuschauen. „Wir hatten uns viel davon versprochen, weil wir mehr junge Leute ins Museum holen wollen.“ Restlos begeistert war Thitz selbst nicht nur von der enormen Resonanz auf sein Tütenprojekt, sondern auch von der aufwändigen Präsentation. So eine habe er noch nie erlebt, sagte er, als er jetzt seine eigenen Werke wieder abgeholt hat. „Europäische Tütenhauptstadt“ nannte er Ottobeuren sogar. Grund genug, dass Albrecht schon an ein neues Thitz-Projekt denkt. Möglich ist das allerdings frühestens 2023 oder 2024, weil die Planungen für die nächsten Ausstellungen bereits bis zum Winter 2022/23 stehen.

Zeichnungen von Diether Kuenrth müssen wieder ins Depot

Sehr enttäuscht ist auch Kunerth, dass seine „Zeichnungen“ nun wieder ins Depot wandern müssen. „Er war am letzten Tag da und meinte, er muss unbedingt noch einmal durchgehen, weil er noch keine Ausstellung so wenig gesehen hat, wie diese“, berichtet Albrecht. Normalerweise spaziert Kunerth drei-, viermal die Woche durchs Museum und sucht dabei gern auch das Gespräch mit den Besuchern. Kunerth hat sich in allen Schaffensperioden mit der Zeichnung beschäftigt. Ausgewählt für die Schau hatte er Werke von 1953 bis heute, die jüngsten Arbeiten hat er eigens für die Schau geschaffen. Doch die Konzeption bekommt noch eine zweite Chance, allerdings frühestens 2023. Als nächstes zeigt Kunerth im Winter ein ganzes Haus voller Selbstbildnisse.

Demnächst: Wolfgang Volz - Das Auge von Christo und Jeanne-Claude

Lesen Sie auch

"Wunschkonzert" Wie ist die neue Sonderausstellung im Stadtmuseum Kaufbeuren?

Zunächst füllt aber das ganze Museum ein Fotograf, der als „Das Auge von Christo und Jeanne-Claude“ gilt: Wolfgang Volz. Der Künstler (Jahrgang 1948), der in Ravensburg aufgewachsen ist und heute in Stockholm lebt und arbeitet, kommt für drei Tage nach Ottobeuren, um seine großformatigen Fotografien zu hängen. Volz hat seit Anfang der 1970er Jahre die Kunstprojekte des berühmten Künstlerpaares exklusiv dokumentiert. Ausgestellt werden auch Grafiken und Arbeiten, die der 2020 verstorbene Christo zur Planung seiner Werke angefertigt hat.

Und Albrecht ist zuversichtlich, dass in diese Ausstellung wieder Besucher kommen dürfen. Zwar nicht wie geplant ab Pfingsten, aber „spätestens im Juni“. Zu sehen ist sie dann bis zum 24. Oktober 2021.

Bilderstrecke

Museum Kunerth in Ottobeuren: Tütenkunst und Zeichnungen