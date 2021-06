Abkochgebot für Amendingen aufgehoben: Trinkwasser wieder sauber

Einige Tage lang musste das Trinkwasser in Amendingen abgekocht werden, weil es verunreinigt war. Nun gibt es neue Informationen.

21.06.2021 | Stand: 11:22 Uhr

Das Trinkwasser im Memminger Stadtteil Amendingen muss nicht mehr abgekocht werden. Die Stadtverwaltung hat die entsprechende Verfügung vom 15. Juni am Montag aufgehoben, nachdem an mehreren aufeinanderfolgenden Tage keine coliformen Keime und Enterokokken mehr im Trinkwasser gefunden wurden.

Wie berichtet, war die Verunreinigung des Wassers bei einer Routine-Untersuchung festgestellt worden. Daraufhin hat das Gesundheitsamt umgehend eine Abkochanordnung erlassen. Denn die gefundenen Bakterien können Erkrankungen wie Durchfall auslösen. Das betroffene Gebiet befand sich nördlich der Autobahn und östlich der Donaustraße. In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt zogen die Stadtwerke in Amendingen täglich Wasserproben an fünf verschiedenen Stellen

Nachdem die Keime entdeckt worden waren, begannen die Stadtwerke, das Rohrnetz durchzuspülen, um einen schnellen Austausch des Wassers im Netz zu erzielen. Gleichzeitig wurde der Zulauf aus dem Amendinger Wasserhochbehälter unterbrochen. Die Versorgung des Stadtteils Amendingen erfolgte in dieser Zeit von der Kernstadt aus.

Wie Stadtwerkeleiter Peter Domaschke auf Anfrage der Memminger Zeitung erklärt, ist aufgrund starker Regenfälle Wasser aus dem Erdreich in den Hochbehälter gelangt.