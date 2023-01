"Die Heidengasse ist doch unser Zuhause"

Sechs junge Memminger wohnen in einer besonderen WG im Rosenviertel. Die Frage ist: Wie lange noch? Das Areal soll nämlich abgerissen und neu bebaut werden.

14.01.2023 | Stand: 07:23 Uhr

Ein Haus, drei Wohnungen, sechs Freunde und jede Menge Platz für Gäste und Hobbys. Eine WG wie die in der Memminger Heidengasse gibt es in der Stadt wohl kein zweites Mal. Die zwei jungen Frauen und vier jungen Männer wohnen nicht nur dort. Die Heidengasse wurde zu einer Art Treffpunkt für einen großen Freundeskreis, der sich über die Grenzen der Stadt erstreckt.

Die Frage ist nur: Wie lange noch? Das vierstöckige Haus ist nämlich Teil des Rosenviertels, das umgestaltet werden soll. Das bedeutet auch, dass das Haus der Memminger Wohnungsbaugesellschaft (Mewo) abgerissen wird.

Abriss des Rosenviertels - "Wir machen uns Sorgen"

Noch liegt der Umbau in ferner Zukunft. „Trotzdem machen wir uns Sorgen“, sagt Philipp Deyerler (27), der im zweiten Stock wohnt. Seine Mitbewohnerinnen und Mitbewohner nicken zustimmend. Man stelle sich stets die Frage, ob es sich überhaupt noch lohnt, Arbeit in das Haus zu stecken. Deyerler hat in der Garage beispielsweise eine Werkstatt, die er eigentlich ausbauen möchte. „Und im Keller wollten wir einen Hobbyraum einrichten, aber da müsste erst noch ein neuer Boden verlegt werden“, fügt Selina Pacher (31) hinzu, die mit Oliver Bungenstab (31) im obersten Geschoss wohnt. Ob sich dieser Aufwand und vor allem die Investition rentieren, sei nun jedoch fragwürdig.

Ein Handwerker habe sich das offensichtlich auch gedacht, erzählt Manuel Simon (30). Als es im ersten Stock einen Wasserschaden gab, habe dieser ein Loch in die Badezimmerwand bohren müssen. „Das hat er nur mit einer Notlösung wieder zugemacht – verfliest, aber ohne Fugen.“ Und dabei gesagt, das Haus würde „ja sowieso abgerissen.“

"Wir wohnen hier wie eine Großfamilie": Das Leben in der Heidengasse

In erster Linie geht es der WG jedoch nicht um Materielles, sondern vor allem um die Gemeinschaft. „Wir wohnen hier wie eine Großfamilie“, sagt Deyerler – gemeinsame Mahlzeiten, gemeinsamer Einkauf, gemeinsame Unternehmungen. Und spätestens ab Donnerstag – da ist nämlich wöchentlicher Schafkopfabend – sind nicht nur die sechs Freude vor Ort, sondern viele andere. „Meistens sind es um die 15 Leute – oder mehr“, sagt Simon. Da sie keine weiteren Nachbarn im Haus haben, stört es auch niemanden, wenn es mal etwas lauter zugeht.

Zur WG im gelben Haus gehören (von links nach rechts): Justin Reisch, Julia Biedermann, Philipp Deyerler, Manuel Simon, Oliver Bungenstab und Selina Pacher. Bild: Luca Riedisser

„Es gibt leider nur noch wenige gute Kneipen in der Stadt“, sagt Justin Reisch (25), der mit Deyerler zusammen wohnt. Deshalb treffe man sich in der WG – meistens im zweiten Stock. „Seitdem wir hier wohnen, haben wir viele Leute kennengelernt – einfach, weil jeder ab und an jemanden mitbringt“, sagt Deyerler. Die Heidengasse sei ein Treffpunkt geworden. Und die Nähe zum Bahnhof ermögliche auch Freunden einen Besuch, die weiter weg wohnen, fügt Bungenstab hinzu. „Eine so zentrale und dazu bezahlbare Wohnung finden wir so schnell nicht mehr“, betont Julia Biedermann (29), die sich mit Simon den ersten Stock teilt. Vier der sechs Bewohner sind in wenigen Minuten zu Fuß in der Arbeit. „Und ich gehe jeden Samstag auf den Markt. Das würde mir fehlen“, ergänzt Deyerler. Das Haus sei ein echter Glücksgriff gewesen und hätte ihnen viel gemeinsame Zeit ermöglicht.

Der allgemeine Tenor in der WG: Renovieren statt abreißen

„Und nun fragen wir uns: Warum will die Stadt das gesamte Areal abreißen? Es gibt gut erhaltene Häuser – wie unseres –, in denen Menschen leben“, sagt Philipp Deyerler weiter. Das sollte ihrer Meinung nach berücksichtigt werden. Bei baufälligen Gebäuden, die nicht mehr zu retten sind, sei ein Abriss verständlich. Doch man solle nicht einfach undifferenziert alles zwischen Bahnhofstraße und Heidengasse dem Erdboden gleich machen. Der allgemeine Tenor in der WG: Renovieren statt abreißen. „Alte, renovierte Gebäude würden auch besser ins Stadtbild passen“, fügt Deyerler an. Das „Goldene Rad“ an der Ecke zur Kalchstraße steht unter Denkmalschutz und werde „ja auch nicht abgerissen“. Warum dann andere, noch intakte Häuser plattmachen, fragt sich die WG.

Obendrein brauche die Stadt nicht noch ein Sportgeschäft oder weiteres Hotel. Sinnvoller wären den sechs Mitbewohnern zufolge Wohnungen und ein Ort für Veranstaltungen: „Mehr Kultur würde auch mehr Leben in das Rosenviertel bringen und es attraktiver machen“, argumentiert Deyerler. Pacher stimmt dem zu: „Natürlich sollte man den vorhandenen Platz nutzen. Aber lieber für Kultur und bezahlbare Wohnungen. Und der Wohnraum, der schon da ist, sollte nicht zerstört werden.“ Das sei dazu auch noch nachhaltiger.

Ein Abriss würde unumgänglich eine Trennung der sechs Freunde bedeuten – zumindest räumlich. Sie sind sich einig. Sie wollen in dem Haus bleiben, so lange es geht: „Die Heidengasse ist unser Zuhause.“

