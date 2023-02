Abriss der Rinderbesamung: Bagger schaffen Platz für neues Klinikum in Memmingen

Der Abriss der Rinderbesamung in Memmingen hat begonnen. Auf dem Areal beim Autobahnkreuz soll ein neues Klinikum entstehen. So sieht der Zeitplan aus.

18.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Der Startschuss für das aktuell größte Bauprojekt in Memmingen ist gefallen: Bagger und Bauarbeiter der Max Wild GmbH reißen die ehemalige Rinderbesamung beim Autobahnkreuz ab und schaffen Platz für ein neues städtisches Klinikum. Die Kosten für den Abbruch belaufen sich nach Angaben der Stadt auf etwa 600.000 Euro.

Bauleiter Christian Weitgasser von der Firma Max Wild Bild: Volker Geyer

„Wir liegen voll im Zeitplan“, sagt Klinik-Vorstand Maximilian Mai bei einem Ortstermin mit unserer Redaktion. Demnach sollen die Abrissarbeiten Ende Mai komplett abgeschlossen sein. Dann beginnen sogenannte vorbereitende Maßnahmen für den Klinikneubau. Dabei muss beispielsweise der Abwassersammler der Stadt, der durch das Grundstück verläuft, verlegt werden. Mit Blick auf die kommenden Kanalbauarbeiten berichtete Mai auch von einem „innovativen Energiekonzept“, bei dem die Abwärme des Kanals genutzt werden soll, um das Krankenhaus zu heizen. „Das ist eine supernachhaltige Sache“, betont der Klinik-Vorstand. Nach dessen Worten soll der eigentliche Klinikbau dann im ersten Quartal 2025 starten und im Jahr 2029 fertig sein.

Was die Baukosten anbelangt, soll Mitte des Jahres eine Kostenberechnung vorgelegt werden, die die jüngsten Baupreissteigerungen berücksichtigt. Bislang wurden die Kosten auf 430 Millionen Euro geschätzt, wobei der Freistaat knapp 300 Millionen Euro übernimmt. Laut Mai verhält es sich in Bayern glücklicherweise so, dass der staatliche Zuschuss bei eventuellen Preissteigerungen mitwachse. Das neue Klinikum soll einmal über etwa 500 Betten verfügen. Im angegliederten Bezirkskrankenhaus sind 60 Betten und 20 Tagesplätze geplant. Als Besonderheit wird eine spezielle Pandemie-Station mit 20 Betten im neuen Klinikum eingerichtet, die im Ernstfall komplett autark betrieben werden kann. Darüber hinaus sollen sich neben der Klinik ein Ärztehaus, eine Krankenpflegeschule und Anbieter von gesundheitsnahen Dienstleistungen ansiedeln. Letztere könnten Reha-Einrichtungen oder Hersteller von Medizintechnik sein.

Gefährliches Aspestmaterial muss entsorgt werden

Was den jetzt laufenden Abriss der ehemaligen Rinderbesamungsstation anbelangt, erklärt Bauleiter Christian Weitgasser vom Berkheimer Unternehmen Wild: „Insgesamt müssen wir etwa 40.000 Quadratmeter umbauten Raum abreißen.“ Dabei werden die unterschiedlichen Materialien getrennt und danach wiederverwertet oder entsorgt. Beispielsweise wird das mineralische Material – etwa Beton und Ziegel – vor Ort zerkleinert und für den Untergrund des neuen Klinikums genutzt. Auf diese Weise spart man sich nach Weitgassers Worten viel Kies, der ansonsten extra gekauft und angefahren werden müsste. Insgesamt würden bei dem Abbruch rund 15.000 Tonnen mineralischer Bauschutt anfallen.

Zudem sind in den verschiedenen Gebäuden der Rinderbesamung auch jede Menge Altholz und Metall verbaut. Das Holz wird nun von einer Spezialfirma zu Brennmaterial verarbeitet und das Altmetall von einem anderen Unternehmen wiederverwertet.

Daneben ist sehr viel Asbestzement in den alten Gebäuden verbaut. Laut Weitgasser werden am Ende etwa 90 Tonnen asbesthaltiger Zement zusammenkommen. Dabei handelt es sich um gefährlichen Abfall, der nicht wiederverwendet werden kann. Das Asbest-material werde daher in speziellen Säcken zu einer Deponie gebracht und dort entsorgt.

