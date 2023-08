Ältester Bürger von Ottobeuren feiert 101. Geburtstag

Alois Reich aus Ottobeuren erhält zu seinem Geburtstag zahlreiche Glückwünsche.

31.07.2023

Er hat in seinem langen Leben viel mitgemacht – an Freuden, aber auch an Entbehrungen: Zu seinem 101. Geburtstag nun erreichten Alois Reich in Ottobeuren auch die besten Glück- und Segenswünsche vom bayerischen Ministerpräsidenten, verbunden mit einer vergoldeten Silbermünze mit dem Bildnis der Patrona Bavariae. Bürgermeister German Fries ließ sich bei seinem Gratulationsbesuch im Namen von Gemeinde und Landkreis Zeit, mit dem Jubilar auf sein ereignisreiches Leben zurückzublicken.

Alois Reich kam 1922 wie damals üblich bei einer Hausgeburt in Ottobeuren zur Welt. Er hat eine Lehre als Maschinenschlosser bei Adalbert Mayer absolviert und wurde mit 16 Jahren zum Arbeitsdienst bei Messerschmitt Flugzeugbau nach Augsburg eingezogen.

Alois Reich aus Ottobeuren kam erst 1950 aus der Kriegsgefangenschaft zurück

Lebhaft erzählte er, wie er als junger Mann in den Hallen am damaligen Flugplatz Haunstetten mit ME 110 Flugzeugen gearbeitet hat und er 1943 mit einer Instandsetzungsstaffel an die Ostfront musste. Reich geriet in Gefangenschaft und war erst 1950, ausgezehrt und krank, unter den letzten Heimkehrern.

Etwas erleichtert habe er sich die fünf Jahre, rief er Erinnerungen wach, indem er für russische Generäle Uhren repariert habe. 1953 heiratete er seine Frau Maria, mit der er zwei Kinder großzog. Er arbeitete als Busfahrer bei Rietzler, dann bis zur Rente 1983 bei Plersch. Neben der Pflege von Haus und Garten mit seinen vielen Beerensträuchern half er ein paar Jahre mit, die Enkel zu versorgen. (Lesen Sie auch: Allgäuer Top-Unternehmer mit viel Humor: Alois Berger feiert 90. Geburtstag)

Früher hat er sogar mit der Hand Fische gefangen

Er arbeitete im Klostergarten mit und fuhr gern in die Berge, wo es ihn schon seit seiner Jugend hingezogen habe: „Wo man halt mit dem Fahrrad hingekommen ist.“ In der Einfachheit des Lebens habe er früher sogar Fische mit der Hand fangen können, lachte Reich.

Seit über 20 Jahren ist er Witwer und wohnt mit Unterstützung immer noch im 1955 gebauten eigenen Haus. Auf den Hinweis von Bürgermeister German Fries, nun der älteste Mann in Ottobeuren zu sein, sagte der Senior nur trocken: „Da kann ich nix dafür.“