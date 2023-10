AfD-Ergebnis sorgt in Memmingen für Ernüchterung

Stadträte bezeichnen Rechtsruck als „erschreckend“. Zugleich beklagen die Politiker, dass sie viele Menschen mit sachlichen Argumenten nicht mehr erreichen.

09.10.2023 | Stand: 17:53 Uhr

Wie in ganz Bayern verzeichnen im Stimmkreis Memmingen die AfD (plus 7,5 Prozent bei den Gesamtstimmen) und die Freien Wähler (plus 5,8) die höchsten Zuwächse im Vergleich zur Landtagswahl 2018. Indes verlieren CSU und Grüne in Memmingen und dem Unterallgäu beide etwa 4,5 Prozent bei den Gesamtstimmen. Dagegen sorgt die SPD dank ihres Spitzenkandidaten Ivo Holzinger für eine kleine Überraschung. Entgegen dem landesweiten Abwärtstrend steigern die Sozialdemokraten im Stimmkreis Memmingen ihr Ergebnis um 0,9 Prozentpunkte auf 7,4 Prozent der Gesamtstimmen. Im Folgenden beurteilen Memminger Stadträte den Ausgang der Wahl:

