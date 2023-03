Polizei erwischt in Memmingen erneut Schulschwänzer

Familien wollen vom Flughafen Memmingen nach Bosnien fliegen, obwohl die Kinder keine Ferien haben. Die Grenzpolizei wird auf die Familien aufmerksam.

03.03.2023 | Stand: 14:10 Uhr

Zwei schulpflichtige Kinder und ihre Familien waren am Donnerstag auf dem Weg zu ihrem Flugzeug am Allgäu Airport Memmingen, als die Grenzpolizei Memmingen sie aufhielt. Wie die Polizei berichtet, standen die Familien am Morgen bei der Ausreisekontrolle an, weil sie nach Bosnien-Herzegowina fliegen wollten.

Grenzpolizei erwischt zwei Familien am Allgäu Airport Memmingen

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, die die beiden Kinder mit zehn und 14 Jahren zur Schule gehen müssten. Die 39 und 40 Jahre alten Eltern erwartet eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit. Fliegen durften die Baden-Württemberger dennoch.

