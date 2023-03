In Woringen bauen Kinder eine neue Stadt - aus 100.000 Lego-Steinen

Zahlreiche Kinder und deren Eltern greifen bei einer Aktion in Woringen zu Lego-Steinen und erweisen sich als kreative Bauherrn. Wie ihre Traumstadt aussieht.

06.03.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Nachdem ihre Eltern vielfach in den Neubaugebieten von Woringen, Zell und Wolfertschwenden ein eigenes Häuschen gebaut hatten, machten sich nun auch die Kinder ans Werk: Bei der Eltern-Kind-Aktion „Lego-Stadt in Woringen“ im Evangelischen Kindergarten „Guter Hirte“ wuselte es nur so von emsigen Jungen und Mädchen, die mit ihren Eltern aus 100.000 Lego-Steinen eine grandiose Stadt errichteten – mit einem stattlichen Bahnhof, einer Schule, Kirche sowie persönlichen Traum- und beeindruckenden Hochhäusern.

"Lego-Stadt in Woringen": 70 Kinder sind mit ihren Eltern dabei

Jürgen Mayr und Edwin Wiedenmayer hatten zusammen mit dem CVJM und der Kirche die Aktion organisiert und mit 70 Kindern und deren Eltern in Windeseile die wunderbar bunte und vielseitige Stadt gebaut. Die Lego-Steine hatten sie bei der Evangelischen Jugend in Kaufbeuren ausgeliehen.

Großer Andrang bei Aktion im Kindergarten in Woringen: Nicht für alle reichen die Lego-Steine

Der Andrang überraschte alle: Nach 70 Anmeldungen war Schluss, denn für mehr „Bauherren“ reichten die Steine nicht. Auch der Kindergarten kam mit diesem Andrang an seine Kapazitätsgrenzen. Über zehn Familien schafften es leider nur auf die „Warteliste“.

Für die Großprojekte gab es einen bebilderten Lego-Katalog, in dem die Bauten mit Fotos in einigen Zwischenschritten grafisch dargestellt werden. Dabei blieb in den Zwischenschritten aber auch sehr viel Raum für „Fantasie und kreatives Bauen“.

In zwei Tagen entsteht eine Stadt mit Kirche, Bahnhof, Schule und Hochhäusern

Von den höchst agilen „Bauherrn“ besuchen die meisten die Grundschule: „Bei der ersten Klasse geht’s los – mit open end“, freuten sich die beiden Organisatoren über die unerwartet große Teilnahme.

Zwei Tage lange wurde eifrig gebaut, natürlich mit einigen Pausen, in denen die Kinder im Garten ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen konnten: beispielsweise beim Eierlauf.

Auch bei der Vesperkirche in Memmingen kommen die Lego-Steine zum Einsatz

Am Sonntag fand nach einem feierlichen Familiengottesdienst die „öffentliche Eröffnung“ der Stadt statt. In zwei Wochen kommen die Lego-Steine in der Memminger Vesperkirche zum Einsatz.