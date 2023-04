Aktion in Memmingen: Senioren können Führerschein gegen Bus-Ticket tauschen

Das Tauschangebot gibt es jetzt auch in Memmingen. Vorreiter waren die Landkreise Günzburg und Unterallgäu. Die kostenlose Seniorenkarte gilt ein Jahr.

26.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Gute Nachricht für Senioren in Memmingen: Sie können ab 1. Juni ein Jahr lang umsonst mit dem Bus fahren – sofern sie freiwillig ihren Kfz-Führerschein abgeben. Das kündigte Sabine Ganser in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses an. Laut der Leiterin des Amts für Schulen, Sport und Mobilität wird die Seniorennetzkarte von den Verkehrsunternehmen als Marketinginstrument zur Verfügung gestellt, so dass der Stadt keine Kosten entstehen.

Teilnehmer müssen mindestens 65 Jahre alt sein

Hintergrund für das neue Angebot ist der Beitritt Memmingens zum Verkehrsverbund Mittelschwaben (VVM), zu dem auch die Landkreise Günzburg und Unterallgäu gehören. In den beiden Landkreisen können bereits seit 2017 Senioren ab dem 65. Lebensjahr ihren Führerschein gegen eine kostenlose Jahreskarte für den Öffentlichen Personennahverkehr tauschen. Bislang hat dieses spezielle Ticket noch keine Gültigkeit im Memminger Stadtbusverkehr. Im Unterallgäu und im Landkreis Günzburg wurden bis 2022 insgesamt 397 Führerscheine eingetauscht. In diesem Jahr waren es bislang 13 Stück.

Angebot gilt ab 1. Juni

Die kostenlose Senioren-Jahresnetzkarte gilt ab dem Zeitpunkt der Ausstellung ein Jahr lang. Nach Ablauf dieses Jahres bietet der VVM die Senioren-Jahreskarte für 300 Euro an. Dieses Angebot besteht auch, wenn die Gültigkeit der kostenlosen Jahreskarte schon länger zurückliegt. Die Karte ist auf allen Linien des VVM in den Landkreisen Günzburg und Unterallgäu sowie ab 1. Juni in Memmingen gültig. Sie erlaubt auch Fahrten auf landkreisübergreifenden Linien, auf denen der VVM-Tarif gültig ist. Ferner sind Rufbusfahrten kostenlos und für den Flexibus erhält man 18 freie Fahrten.

Um in den Genuss des kostenlosen Jahrestickets zu kommen, muss man mindestens 65 Jahre alt sein. Für die notwendige Rückgabe des Führerscheins muss ein Termin in der Memminger Führerscheinstelle vereinbart werden, die derzeit in der Kalchstraße 10 untergebracht ist. Die entsprechende Telefonnummer lautet 08331/850-304. E-Mail: fuehrerschein@memmingen.de

