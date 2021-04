„Aktion Kinderschuhe“ sorgt für Ärger in Markt Rettenbach

Eltern und Kinder haben an der bundesweiten Aktion teilgenommen und ihre Wünsche in der Pandemie auf Plakate geschrieben. Kritik und Diskussionen im Internet.

06.04.2021 | Stand: 17:24 Uhr

Die bundesweite „Aktion Kinderschuhe“ sorgt auch in Markt Rettenbach für kontroverse Diskussionen. Eltern und Kinder machten dabei mit selbst gebastelten Plakaten und Kinderschuhen auf ihre Lage in der Corona-Pandemie aufmerksam. Sie forderten unter anderem, dass Kindertagesstätten und Schulen offen bleiben sollen und Kinder keine Masken tragen müssen. Während Bürgermeister Martin Hatzelmann speziell an der Aktion in seiner Gemeinde nichts Negatives erkennen kann, kritisiert die Markt Rettenbacher Apothekerin Doris Maria Krünägel-Schropp die Aktion beim Rathaus gleich neben ihrer Apotheke aus mehreren Gründen sehr scharf. In ihren Augen wurden bei der Aktion am 1. April zum Beispiel Kinderwohl-Interessen unzulässig mit der Forderung verknüpft, die Maskenpflicht abzuschaffen.