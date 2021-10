Alec Baldwin-Unfall: So gefährlich sind Waffen auf der Theaterbühne oder am Filmset

Wie konnte das passieren? Schauspieler Alec Baldwin tötet eine Kamerafrau mit einer Requisitenwaffe beim Dreh. Der Technische Leiter des LTS Memmingen erklärt.

22.10.2021 | Stand: 19:15 Uhr

Schauspiel-Star Alec Baldwin (63) hat in den USA eine Kamerafrau am Filmset offenbar mit einer scharfen Waffe erschossen. Hollywood und viele Filmfans auf der ganzen Welt sind schockiert. Wie konnte dieser tragische Unfall passieren? Wurde die Waffe verwechselt? Und wie oft kommt es bei Film und Theater zu gefährlichen Situationen? allgaeuer-zeitung.de hat mit Sebastian Schnorr gesprochen (54). Er ist seit 2016 Technischer Leiter des Landestheaters Schwaben in Memmingen und weiß: Mitunter kann es brenzlig werden.

Frage: Herr Schnorr, wie oft haben Sie es auf der Theaterbühne mit Waffen oder vergleichbar gefährlichen Gegenständen zu tun?

Sebastian Schnorr: Am Theater bilden wir die Realität ab und zu der gehören Waffen und Gewalt dazu. Dabei kann alles zum Einsatz kommen, was das Waffenrecht erlaubt - bis hin zur Schreckschusswaffe mit Kartuschenmunition. Wenn wir historische Stücke spielen, haben wir es auch einmal mit Salutwaffen zu tun, also historischen Waffen, die ungefährlich gemacht wurden. Und dann gibt es natürlich die klassische Dekowaffe oder 'Spielzeugwaffe'.

Wer ist für solche potenziell gefährlichen Requisiten wie Schreckschusswaffen oder Ähnliches verantwortlich?

Schnorr: Die betriebliche Gesamtverantwortung liegt bei der Intendanz. Die konkrete Verantwortung für Schusswaffen, von deren Beschaffung, über die Lagerung und den Transport bis zum Einsatz auf der Bühne verantwortet unser Requisiteur und Waffenmeister. Er verfügt über die notwendige Ausbildung und die formellen Voraussetzungen.

Es gibt hinter den Kulissen eigens ausgebildete Waffenmeister?

Schnorr: Entsprechend der Komplexität und Vielfalt möglicher Gefährdungen in diesem Bereich selbstverständlich, ja. Man muss sich vorstellen, welche Verantwortung auf dieser Person liegt: Da geht es um die Schulungen der Schauspieler und Crew im Umgang mit gefährlichen Requisiten, um die richtige Handhabung. Aber auch um einen großen administrativen Aufwand, etwa die Anmeldung der Waffen bei den Behörden (Lesen Sie auch: Memminger Intendantin über Klassiker, das Gendern und eine Säulenheilige).

LTS Memmingen: Auch Schreckschusswaffen können gefährlich sein

Ohne zu spekulieren: Wie ist ein Vorfall wie am Filmset in den USA dann überhaupt möglich?

Schnorr: Die Frage liegt natürlich nahe. Es gibt immer Möglichkeiten, Fehler zu machen. Mit den im szenischen Kontext üblicherweise verwendeten Waffentypen ist technisch ein solcher Vorfall nicht möglich. Wir operieren nicht mit scharfen Waffen oder Munition, wenngleich man sagen muss, dass auch eine Schreckschusswaffe unter Umständen eine erhebliche Gefahr darstellen kann. Aber all diese Waffen gleichen echten, scharfen Waffen natürlich aufs Haar, und das sollen sie auch. Es ist keine Spekulation zu sagen, dass es hier eine große Verwechslungsgefahr gibt.

US-Schauspieler Alec Baldwin telefoniert vor dem Santa Fe County Sheriff's Office, nachdem er zu dem Vorfall am Set des Films «Rust» befragt wurde. Baldwin hat bei einem Filmdreh mit einer Requisitenwaffe geschossen und dabei zwei Menschen getroffen. Bild: Jim Weber, Santa Fe New Mexican, AP, dpa

Gab es am LTS in Memmingen schon einmal eine brenzlige oder gefährliche Situation, die Ihre besondere Aufmerksamkeit auf sich zog?

Schnorr: Seit 2016 hatten wir nur einmal den Fall, dass ein Schauspieler mit einer Schreckschusswaffe mit Kartuschenmunition auf der Bühne operierte. Dazu haben wir mit großem Aufwand nicht nur die Darsteller, sondern alle Beteiligten instruiert. Ansonsten arbeiten wir in solchen Fällen mit einem anderen Kniff.

Schüsse auf der Bühne: Mit diesem Kniff arbeitet das Landestheater Schwaben

Verraten Sie ihn uns?

Schnorr: Wo immer künstlerisch vertretbar, gehen unsere Darsteller mit Dekowaffen auf die Bühne. Fällt in dem Stück ein Schuss, kommt der in der Regel vom Requisiteur hinter dem Vorhang, der für den akustischen Effekt sorgt, wenn der Darsteller auf der Bühne den Abzug betätigt. Dabei geht es auch um die Lautstärke. Eine Scheckschusswaffe ist weit über 100 Dezibel laut - in einem Theatersaal ist allein das schon eine Gefahr für das Gehör von Darstellern und Publikum.

Mit welchen Gefahrenquellen haben Sie es noch in Ihrem Alltag als Technischer Leiter des Landestheaters zu tun?

Schnorr: Eine der Hauptgefährdungen bei uns heißt "Absturz". In Blacks oder im blendenden Scheinwerferlicht besteht auf der Bühne immer die Möglichkeit, dass Darsteller wie Bühnentechniker von Bühnenflächen abstürzen. Das Gefährdungsmanagement ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit und wird von der Berufsgenossenschaft mit einigem Aufwand unterstützt und ebenso streng kontrolliert. Weitere Gefahrenquellen sind die Elektrik, alles rund um Pyrotechnik, Unfälle bei schnellen Umbauten und eben der Umgang mit Schuss- oder Hieb- und Stichwaffen.

