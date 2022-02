Alkohol und Drogen: Zwei Einsätze im Asylbewerberheim in Memmingerberg

Im Asylbewerberheim in Memmingerberg ist es zu zwei Polizeieinsätzen gekommen. Ein Mann wurde in Gewahrsam genommen.

24.02.2022 | Stand: 13:10 Uhr

Ein Security-Mitarbeiter hat in der Nacht auf Donnerstag die Polizei informiert, weil er aus einem Zimmer in der Asylbewerberunterkunft in Memmingerberg einen verdächtigen Geruch wahrgenommen hatte. Er rief die Polizei. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt betraten die Beamten dann das Zimmer, heißt es im Polizeibericht. Darin hielten sich ein 21-jähriger und ein 25-jähriger Asylbewerber auf. Beide standen unter Drogeneinfluss. Die Beamten fanden eine geringe Menge von Marihuana im Zimmer.

Alkoholisierter Asylbewerber versucht Security zu schlagen

Am Mittwochnachmittag mussten mehrere Streifenbesatzungen zu der Asylunterkunft in Memmingerberg ausrücken. Hintergrund war, dass ein dortiger Security-Mitarbeiter von einem 38-jährigen Asylbewerber bedroht wurde. Da dieser deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte er die Beamten, heißt es vonseiten der Polizei. Den Rest der Nacht verbrachte er in Polizeigewahrsam. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung und Beamtenbeleidigung.

