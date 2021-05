Nicht nur Hengstfohlen Sammy aus Egg an der Günz gratuliert heute seiner Mama.

09.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Kurz vor Ostern hat der Edelblut-Haflinger „Wally“ von Züchter Hans Reisch aus Egg an der Günz das fünfte Fohlen zur Welt gebracht. Es trägt den Namen „Sammy“. Unser freier Fotograf Siegfried Rebhan hat eine der ersten Aufnahmen von Mutter und Sohn gemacht. Es scheint fast so als würde Sammy seiner Mama einen Kuss auf die Wange drücken, so als wollte er damit sagen: Alles Gute zum Muttertag. Das werden heute sich auch viele Menschen machen.