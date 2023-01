Passagier am Allgäu Airport von Flug ausgeschlossen - Das war der Grund

Am Allgäu Airport wurde ein Passagier von seinem Flug nach Palermo ausgeschlossen. Das war der Grund.

05.01.2023 | Stand: 12:23 Uhr

Am Allgäu Airport wurde am Mittwoch ein 45-jähriger Schweizer von seinem Flug nach Palermo ausgeschlossen. Noch bevor das Flugzeug startete, hatte der Mann einen laut Polizei heftigen Streit mit einem Mitreisenden wegen des Sitzplatzes angezettelt. Die Crew an Board entschied sich deshalb dafür, den Mann vom Flug auszuschließen.

Beamte der Grenzpolizei Memmingen begleiteten den Mann zurück an das Gate. Das Flugzeug konnte dann ohne größere Verzögerung abheben.

